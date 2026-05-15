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每日杂志｜救生员空缺率飊升 部分公众泳池无奈局部关闭 工会：缺乏清晰晋升阶梯 薪酬待遇不及私人市场

社会
更新时间：09:00 2026-05-15 HKT
发布时间：09:00 2026-05-15 HKT

每逢夏季，许多市民都会到公众泳池消暑，但部分泳池因救生员人手不足，不时需局部关闭设施，影响市民使用。有工会指出，公务员救生员空缺率已升至17%，业界长期面对招聘困难，加上缺乏清晰晋升阶梯，薪酬待遇及工作环境亦难与私人市场竞争，令新人入行意欲持续偏低，预料今年暑假或再次出现局部关闭设施的情况。有议员促请政府检讨救生员职系架构及薪酬待遇，以提升行业吸引力；工会则建议引入人工智能溺水侦测系统辅助监察，并促请当局检视外判安排是否存在资源错配。 

随着天气转热，不少市民都会到公众游泳池消暑。
随着天气转热，不少市民都会到公众游泳池消暑。

政府近年积极提倡全民运动，惟前线救生员人手未见同步增加，部分设施因而暂停开放。根据康乐及文化事务署网站，全港共有46个公众游泳池场馆，惟以昨（14日）为例，其中21个泳池因救生员人手不足，需局部关闭嬉水池、跳水池、儿童池及习泳池等设施，受影响范围遍及港岛、九龙及新界。

有工会预测，暑假旺季有关情况仍会持续。香港政府拯溺员总工会主席邓子安指，自4月起已有泳池及泳滩因救生员不足需局部关闭设施。港九拯溺员工会主席程凯霆亦表示，空缺已由以往集中于个别地区，如湾仔、 油尖旺、九龙东及北区，扩展至全港。

自4月起，已有部分公众游泳池因救生员不足需局部关闭设施。
自4月起，已有部分公众游泳池因救生员不足需局部关闭设施。

程凯霆指，现时不少公众泳池只开放1个习泳池加2个主池，或1个习泳池加2个副池，影响市民使用。他举例指，学泳儿童需要带水袖、浮板等，不能使用主池，而部分长者亦因主池水深而难以使用，「长者通常会在习泳池做物理治疗或锻炼身体。」

根据本报取得康文署有关救生员的编制、人手及空缺情况，在泳池部分，截至今年4月1日，高级技工及技工的编制共1027人，人手仅819人，空缺达208人，当中191人为技工。非公务员合约的全年救生员及季节性救生员计划招聘约670人，但截至4月1日只有44人上任。

程凯霆指出，近3年公务员救生员出现严重短缺，空缺率由2024年的6.5%大幅升至17%。他说，政府虽进行不同招聘宣传，亦与中国香港拯溺总会和雇员再培训局合作培训救生员，但成效有限，「越来越少人报名，甚至完成培训也不投考康文署，宁愿赔钱回到私人市场。」

工会促请政府检讨救生员职系架构，提供清晰晋升阶梯，以吸引年轻人入行。
工会促请政府检讨救生员职系架构，提供清晰晋升阶梯，以吸引年轻人入行。

邓子安亦指出，公务员救生员的职系被界定为「技工」，薪级点仅在第5至第8点，难以挽留人手，而季节性救生员合约期仅约7个月，缺乏工作保障，加上需要考取拯溺资格及长时间训练，「年轻人未必愿意花这个成本入行，最后只从事一份兼职工作」，因此即使招聘，反应亦不理想。

他透露，不少前线救生员响应参与推广水上安全及水上活动等工作，但由于不属原有职务范围，部分人因此未能获辛劳津贴，「在开放泳池当值20日，我们会得到辛劳津贴，反而出去帮忙推广的救生员，因为当值不足20日没有津贴。」

立法会议员林振升补充，目前救生员最多只能考取高级救生员资格，并非按年资自然晋升。他建议政府应设立更完整的晋升阶梯，如由初级救生员晋升至管理岗位，「给年轻人看到前景，不是一世做救生员，还有2至3级的晋升机会。」

服务外判成本过高帮助有限

程凯霆指出，目前人手已无缓冲空间，若发生遇溺意外时，救生员刚好因如厕或斟水短暂离开岗位，可能被视为「擅离职守」并面临纪律处分，相关纪录会影响日后转职或投考纪律部队，导致不少人宁愿转投私人市场，后者薪酬较高，「可能一天上班12或15小时，月薪都差不多4万多元」，请假及休息安排上也具弹性。

为增加救生员人手供应，政府前年将6个全年泳池的救生服务外判予承办商，2年合约共涉约7589万元，承办商每日须最少提供合共68名员工，有关合约将于今年7月届满。惟工会质疑有关措施未能纾解人手问题。程凯霆认为，外判成本过高，且只能腾空约80名公务员救生员支援其他场地，帮助有限。

邓子安亦指出，全年泳池在冬季人手充裕，外判反而导致资源重叠，浪费公帑。他认为，将有关支出改为津贴救生员超时工作，已能将泳池开放率由六成提升至八成；若政府外判救生服务，亦应在夏天旺季，而非全年。

他补充，外判服务虽签订为期24个月合约，但计及冬季关闭及年度维修等，泳池每年实际仅开放约11个月，经计算，外判服务每个救生员岗位的月均成本约5.07万元，远高于公务员救生员的薪酬成本的约2.57万元。他指，虽然尚未包含公务员的福利成本，但已能对比外判开支的规模。

康文署：尽力调配善用资源

康文署回复指，今年4月至10月的泳季期间，署方需聘请全职及兼职时薪季节性救生员以及全年合约救生员。截至本月1日，已聘用约400名各类合约救生员，而其他已完成招聘程序的救生员亦将陆续到任，将会继续以不同模式招聘合约救生员。

康文署表示，今年游泳旺季期间会为开放的泳池设施编配足够的救生员当值。
康文署表示，今年游泳旺季期间会为开放的泳池设施编配足够的救生员当值。

今年游泳旺季期间，康文署会为开放的泳池设施编配足够的救生员当值，并在有需要时特别调配人手，例如安排休假救生员上班或超时工作，亦会因应泳池的使用情况和泳客的使用习惯，调配和善用人力资源。

署方表示，现时6个外判泳池服务运作畅顺，泳池设施亦全部开放予市民使用，至今并未出现因救生员不足而导致设施关闭的情况。部门会按相关机制为现有外判泳池进行招标事宜，亦会继续检视及评估外判服务成效。

工会议员反对引入外劳 吁优先改善本地劳工发展

公众泳池救生员人手持续短缺，对于应否输入外劳维持救生服务，有工会及议员均认为，政府应优先改善本地救生员待遇及职系发展。

港九拯溺员工会主席程凯霆对输入外劳持反对意见，「外劳未必能与本地拯溺统一衔接，也可能存在沟通问题，救生员团队协助需要时间锻炼及培养默契，不能贸然输入。」

立法会议员林振升指出，只有将救生服务外判时，才能按补充劳工计划申请输入外劳，但他建议康文署应优先考虑职系检讨及改善福利待遇等措施，形容输入外劳是「最后手段」。

香港政府拯溺员总工会主席邓子安解释指，救生员需求高度集中在夏季，但现行外劳政策为2年制合约，雇主需长期聘用，不适合季节性工种。他亦担忧难以核实外地资格，并进一步加剧本地劳工流失，「一旦开放外劳，泳池管理公司更不愿意改善薪酬待遇、工作环境及晋升机会，本地年轻人更加不会入行，长远只会恶性循环。」

泳客活动频繁遮挡镜头 AI遇溺侦测系统有限制

随着人工智能（AI）技术发展日益成熟，政府近年先后于观塘泳池及中山纪念公园泳池试行安装AI遇溺侦测系统。不过，有工会关注，现行系统在实际应用上仍存在限制，未必能全面发挥预警作用。

中山纪念公园游泳池使用由法国公司研发的人工智能遇溺侦测系统。
中山纪念公园游泳池使用由法国公司研发的人工智能遇溺侦测系统。

港九拯溺员工会主席程凯霆表示，观塘泳池因使用人数众多，泳客活动频繁，有时会出现遮挡镜头情况，影响系统侦测。至于中山纪念公园泳池使用的系统，他指面对维护成本高昂问题，每年开支过百万元。

他认为，政府可考虑引入内地较成熟的AI遇溺侦测系统，以更高阶算法分析泳客的肢体动作、游泳速度及呼吸频率等数据，提高遇溺侦测准确度。

香港政府拯溺员总工会主席邓子安亦指，相关系统亦有助收集遇溺数据，协助新入职救生员学习及分析事故，同时减轻瞭望台人员的工作压力，令整体人手调配更灵活，增加全池开放的机会。

康文署回复指，鉴于AI技术发展迅速，署方正与相关政府部门协作，邀请具经验及能力的机构提供技术方案，了解市场上更多可供考虑的系统，以选取合适者安装于公众泳池，加强救生服务。

记者：潘明卉

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