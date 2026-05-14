香港机场二号客运大楼全面测试旅客离港流程 准备就绪5.27迎接首批旅客

香港国际机场今天（14日）于二号客运大楼进行「综合营运测试」，为即将于5月27日启用的新旅客离港设施作准备。演习共有逾1,100名来自约30个机构的人员参与，包括香港机场管理局、三家将在二号客运大楼营运的本地航空公司、地勤服务供应商、政府部门、机场保安有限公司及其他相关持份者等。

测试涵盖旅客使用机场快线列车等流程

「综合营运测试」模拟旅客于二号客运大楼的整个离港流程，包括旅客使用机场快线列车、机场巴士、跨境交通工具及私家车抵达大楼，使用自助行李托运服务或航空公司登记柜台，经自助保安闸口进入禁区范围，进行保安检查及办理出境手续，以及乘搭旅客捷运系统前往自助登机闸口。由参与测试的机场员工扮演乘客，并根据其使用体验及观察，对流程提供意见。

料二号客运大楼旅客离港设施营运后首12个月可处理800万旅客

机管局机场运行执行总监姚兆聪表示，是次演习为二号客运大楼离港设施启用前最大型演习，目的是让业务伙伴熟习新客运大楼的布局及设施、旅客离港流程等。他很高兴机场社区于测试，以至筹备新二号客运大楼启用的整个过程中，均展现专业，秉持卓越旅客服务的精神。随著演习顺利完成，过程顺畅，香港国际机场已经准备就绪，于5月27日迎接二号客运大楼首批旅客。

二号客运大楼旅客离港设施，预计开始营运后首12个月可处理约800万人次旅客。由5月27日开始，15家主要营运区域航线的航空公司，包括香港快运航空、香港航空及大湾区航空三家本地航空公司，将会分阶段将离港登记服务搬迁至二号客运大楼，并以6月中前完成搬迁为目标，以配合暑假旅游旺季客运量。