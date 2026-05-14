本港3月出口及进口货量分别按年升28.8%及34.6% 出口美国升幅高达近70%

政府统计处今日（14日）发表2026年3月份对外商品贸易货量及价格统计数字。2026年3月与2025年3月比较，香港的商品整体出口货量及进口货量分别上升28.8%及34.6%。2026年首季与2025年同期比较，香港的商品整体出口货量及进口货量分别上升26.5%及31.3%。

经季节性调整的数字显示，2026年首季与2025年第四季比较，商品整体出口货量及进口货量分别上升16.0%及17.5%。

2026年3月与2025年3月比较，输往美国（69.6%）、台湾（41.8%）、中国内地（内地）（32.0%）及越南（24.3%）的整体出口货量录得升幅。另一方面，输往印度的整体出口货量则下跌1.2%。

与此同时，输往所有主要目的地的整体出口价格均上升：内地（6.0%）、美国（5.8%）、台湾（4.7%）、越南（4.2%）及印度（3.8%）。