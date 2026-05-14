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时任ViuTV男摄影师涉向女撰稿员扫臀戳胸 非礼袭击罪成囚8周 上诉指原审官存在偏颇

社会
更新时间：14:15 2026-05-14 HKT
发布时间：14:15 2026-05-14 HKT

55岁时任ViuTV男摄影师涉嫌2022年于录影厂外等地两度对一名女撰稿员扫臀戳胸，翌年又在海洋公园两度袭击对方。原审裁判官彭亮廷去年裁定男摄影师2项非礼及2项普通袭击罪成，判囚8星期。他不服定罪及刑罚提出上诉，其代表资深大律师李颂然指女事主证供前后矛盾，令定罪并不稳妥，且彭官审讯中处处刁难辩方大状，质疑辩方大状在庭上发笑一事，造成表面偏见，冀改判非监禁式刑罚。律政司虽认为本案定罪稳妥，但同意彭官判刑时毋须考虑辩方大状发笑问题及ViuTV长时间不处理女事主投诉的问题，认为即时监禁的刑罚合适，但刑期有下调空间。暂委法官张洁宜需时考虑，押后判决，被告获准保释。

上诉指原审官刁难辩方大状并存在偏见

被告周君盛报称为ViuTV文员，分别被控于2022年9月18日，在观塘区牛头角展贸径1号九龙湾国际展贸中心地下ViuTV一号录影厂外猥亵侵犯X；于2022年11月3日，在荃湾区德士古道120号安泰国际中心23楼01室猥亵侵犯X；于2023年5月24日，在香港岛南区香港仔海洋径33号香港海洋公园水上乐园天海湾及激流旅程袭击X。

彭官裁决及判刑时曾提到辩方大律师杜浩成曾在盘问时，面露嘲笑揶揄女事主X，令X顿时哭泣，杜浩成在彭官查问下仅回应指他是出于其他事而笑，其后再没有进一步解释，与副手一同戴上口罩继续审讯。资深大律师李颂然代表周君盛上诉称，X在屏风后作供，虽然看不到被告，但看到辩方大律师杜浩成发笑便向彭官投诉，杜浩成即便有笑，但无机会进一步解释，也可能只是在「撩牙」而被误以为在笑。李颂然认为彭官质疑杜浩成发笑是「功能性问题」，存在表面偏见（apparent bias），用字不应该。

称事主证供前后矛盾定罪不稳妥

李颂然质疑，彭官「系咁闹辩方大律师」，使用不必要字眼，如「系咪有心㗎」，又不顾摸臀戳胸细节，「唔理几多下」，便判罪成。李颂然续指，若裁判官如此处理案件，相信所有非礼案被告均无可争辩，所有非礼案都会被裁定罪成。李颂然亦认为，彭官没有考虑到主持人称看不到被告戳X胸的传闻证供，就海洋公园两度袭击，X一时指她会试玩游戏，一时又指她不会试玩游戏，可见X证供飘忽不定，自圆其说。李颂然强调X证供前后矛盾，4罪定罪并不稳妥，刑期亦有下调空间，冀法官格外开恩，改判非监禁式刑罚。

律政司回应强调本案定罪稳妥，职场非礼案相对较为严重，X起初选择哑忍，最终忍无可忍才投诉及报警，而X身为女撰稿员，在海洋公园录制节目时根本毋须试玩游戏，X也表明电视台已安排名人及KOL试玩游戏。对于周君盛的刑罚上诉，律政司同意原审裁判官有两项出错，包括错误考虑X向部门主管投诉后，再被带去会见制作部副总裁金广诚及人事部代表，投诉最终不了了之，X在投诉不获处理7个月后报警求助；以及错误考虑辩方大律师杜浩成在审讯时发笑。律政司认同彭官的确不应考虑此两项事宜，同意刑期有下调空间，惟重申即时监禁属合适。

案件编号：HCMA319/2025（KTCC1057/2024）
法庭记者：刘晓曦

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