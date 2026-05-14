港铁首设「机电系统整合测试中心」为新铁路项目提前机电测试

港铁公司积极运用科技及以创新思维，全力推进多个新铁路项目。公司团队经努力研究及协调后，为新铁路项目设立了崭新的「机电系统整合测试中心」，将大规模机电系统整合测试提早在车站以外的地方进行。在东铁线古洞站平顶之际，高达约六成的机电系统整合测试已在中心内完成。目前，中心已经开展东涌线延线的机电系统整合测试，这个新的模式有助提升工程质量及确保进度。

设「机电系统整合测试中心」破传统建造模式

设立「机电系统整合测试中心」进行系统整合测试的做法，突破传统香港铁路「先土木，后机电」的建造模式。当车站土木建造工程如火如荼地进行的同时，工程团队超前在测试中心设置车站约二十个机电系统的核心组件，构成一个「虚拟车站」，分别模拟车站大堂、月台及车站控制室的关键运作，提早进行车站广播、乘客资讯、出入闸机、升降机及扶手电梯等机电系统整合测试，试行各系统的运作及磨合。

港铁为新铁路项目设立了崭新的「机电系统整合测试中心」，将大规模机电系统整合测试提早在车站以外的地方进行。

大堂测试区。

月台测试区。

目标6个月内完成东涌线延线机电整合测试

传统工程建造周期，一贯采取「先土木，后机电」的做法，待车站大型结构及屋宇设备工程完成后，机电团队方可进场进行机电系统安装、再进行测试及整合。「机电系统整合测试中心」提前令工程团队及各机电系统承建商在测试中心充分沟通，预演机电系统运作及有助解决潜在的磨合问题。营运团队亦可在「虚拟车站」提早熟习系统细节，让工程及营运团队可以更好协调日后车站系统的交付及运作。当车站结构工程完成后，便可将组件从中心运送到车站安装，再进行余下的系统整合测试。

现时在中心展开东涌线延线的机电整合测试，规模比古洞站更为庞大，需要为东涌东站、东涌西站及整个铁路延伸段进行整合测试，目标6个月内完成，以配合两个车站土木及屋宇设备工程的进度。

「机电系统整合测试中心」是铁路建造模式上一大革新

港铁公司总经理 - 铁路及系统整合梁志添今日（14日）带领传媒参观这个新设的测试中心。他表示，机电工程是继土木工程后的另一关键阶段，单计一个车站就已涉及约20个系统及过万件机电组件的安装、测试及整合。「机电系统整合测试中心」是铁路建造模式上的一大革新，这个创新做法让部分机电工作可超前开展，突破时间及空间上的局限。

事实上，目前多个新铁路项目工程，均需在营运中的铁路线上延伸及加建新车站，大部分必须的测试均需在晚上收车后黄金两小时才能进行，以减低对正常列车服务影响。由于建造期间新车站内亦会有不少工程同时进行，新设的「机电系统整合测试中心」可有效减低在现场测试时间及空间上的局限，让相关机电系统测试更有弹性及效率，成效显著，其他新铁路项目将陆续按序在测试中心进行机电系统整合及测试。