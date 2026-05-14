消委会小型无人机︱信门市随时中伏违法？走访销售点全无展示规例资讯 有店员误称「不受规管」

消委会无人机︱无人机受《民航条例》下的附属法例《小型无人机令》规管，然而消费者委员会职员到访多间售卖小型无人机的实体店及浏览多个零售商网站后，发现全部实体店均没有展示小型无人机的规例资讯，部分销售点的店员，尤其是并非小型无人机专门店的商户，未能清楚说明相关的法例要求。消委会建议业界加强对前线店员的培训，并在店内及网上产品页面清楚展示基本的法规资讯。

无人机专门店店员较熟悉规例

消委会职员早前以普通消费者身分，到访17间售卖小型无人机的实体店及浏览14个零售商网站，包括小型无人机品牌的专门店、电子产品连锁店、百货公司及玩具连锁店。全部实体店均未有展示《小型无人机令》的规例资讯，而各类店舖的职员对相关规定的了解程度参差，当中以小型无人机品牌专门店的店员较为熟悉相关规例，能清晰解释小型无人机是否须注册取决于机身重量，部分店员更简介注册步骤，并提醒有限制飞行区等规定及示范如何在民航处网站查阅相关资讯。

有玩具店员误称「只是玩具，不受规例限制」

消委会指，大部分电子产品连锁店的职员亦能指出注册要求跟机身重量有关，部分职员亦提醒顾客注意相关飞行限制，惟个别店员只建议顾客自行到政府网站查阅规例。其中1间百货公司的店员亦表示不太清楚相关规例要求。实体玩具连锁店方面，1间店舖的职员表示不太清楚规例细节；另1间的店员更误以为该店售卖的小型无人机只是玩具，不受规例限制，反映对相关规例的知识有误。

至于网上零售商方面，部分电子产品连锁店的网站提及了使用小型无人机的基本注意事项，例如提醒注意限制飞行区和飞行高度等，但亦有不少其他连锁店的网站只提醒消费者自行了解并遵守有关规例，其中1间连锁店的网页上更完全没有提及相关规例资讯。消委会建议业界加强对前线店员的培训，以提升他们对本港相关规例的认识；实体店和网上产品页面亦应清晰展示最基本的规例资讯或派发单张，以协助消费者知悉注册及操作规定等要求，再作出适当的消费决定。

不超过150公斤小型无人机按重量分为4类

消委会指，为配合低空经济的发展，《小型无人机令》将不超过150公斤的小型无人机按重量分为4类，并按不同的操作风险水平设立相应规管要求。现时市面上的消费级小型无人机，重量普遍不超过7公斤，一般属于「甲1类」。消费者需留意，装设或附连在小型无人机的所有物品，例如电池、摄影机及照明灯等的重量均须计算在内。以个别型号为例，其厂商声称若安装标准电池，机身重量轻于249克，属于「甲1类」；但若改用长续航电池，厂商声称机身重量便会超过249克，有机会因实际重量增加而被归类为「甲2类」，相比使用标准电池时，须受较严格的规管。

小型无人机的操作方式亦因应其风险水平，被分为「标准操作」及「进阶操作」。在「标准操作」下，「甲1类」小型无人机毋须注册或贴上标签；「甲2类」的负责人（例如机主）须年满18岁，并须在「SUA一站通」注册该小型无人机，及于主机身贴上民航处发出的注册标签，同时亦须配备飞行记录和适飞空域辨识功能，将来亦必须要购买小型无人机第三者责任保险（身体受伤及／或死亡），而「甲2类」的遥控驾驶员（操作者）须满14岁，并须在「SUA一站通」注册。

只可在日间放飞须遵守飞行速度及高度

消委会提到，不论是「标准甲1类操作」或「标准甲2类操作」，均只可在日间放飞，除非事前获得民航处的许可。为免发生碰撞，操作者必须在整个飞行期间与小型无人机及周围空域保持直接目视，并遵守相关的飞行速度及高度等操作规定。在「标准操作」下，「甲1类」与「甲2类」小型无人机的容许最高飞行高度及速度等规定均有分别。「标准甲1类操作」不得于地面100呎以上飞行，时速不得高于每小时20公里；而「标准甲2类操作」则不得高于地面以上300呎，时速不可超过每小时20公里或50公里。

记者：蔡思宇

