AI｜议员倡效外劳政策优先聘本地生 学者吁大学生善用海外交流提升个人化优势　

AI越来越普级，逐渐取代基础工作，冲击大学生就业。有议员建议政府加强监察人才计划对各行业的影响，并参考输入外劳政策，要求雇主须优先招聘本地生。学者则呼吁大学生应善用海外交流经验，提升个人化优势。

立法会人力事务委员会副主席林振升今（14日）在电台节目表示，近期本地大学毕业生在寻找与学科相关的理想工作时面临较大挑战。他分析，职缺减少除了受部分行业，如建造业工程量减少的经济因素影响外，AI技术取代了部分文字处理、翻译及初阶编程工作亦是主因。

促参考外劳政策保障本地生

林振升同样关注各项人才计划为本地生带来的竞争。他指出，目前「高才通」每年有3至4万人获批，以及「非本地毕业生留港/回港就业安排」的人数更由以往每年8、9千人，急升至现时约2.5万人，甚至超越本地8间资助大学每年约两万名学士毕业生的人数，担心加剧本地生揾工的挑战。

为保障本地青年就业，林振升建议政府加强监察人才计划对各行业的影响，可参考现行输入外劳政策的审批机制，政府可考虑在部分失业率较高、揾工困难的行业设定条件，要求雇主必须先进行本地招聘，证明无法聘请本地大学生后，才允许聘用非本地毕业生。

他指留意到副学士的失业率达到4.7%，期望政府可调整培训课程，培训年轻人将来可以切合新兴行业的发展。

技术与个人化服务难被取代

根据大学联校就业资料库的统计，适合大学毕业生的全职职位由2022年有约8万个空缺，急跌至去年约3.1万个。浸大人力资源策略及发展研究中心副主任叶伟光在同一节目认为，是经济与AI科技双重夹击的结果。他指出，在当前经济压力下，雇主招聘时倾向「量入为出」，同时评估引入AI提升效率的可行性。

叶伟光坦言，行政、文书及初级编程等重复性高、缺乏增值效果的职位，会较易被AI取代。他强调个人化与技术性的工作相对较稳阵。他以记者及医护人员为例，指出这类需要应对不同受访者反应、提供个人化照护的工作，难以被AI轻易取代。他更预料，未来传统白领工作将较易受到AI冲击，相反，具备专业技能的蓝领或技术型工作，将因其难以被机器完全替代的特性，在职场上需求较大，受AI的影响上会较少。

削初级职缺恐致人才断层

叶伟光强调，人类不应将自身的弱项与AI比较，大学生要突围而出，必须将个人化优势扩大。除了掌握大学提供的基础AI培训，学生更应视海外交流（Exchange）及实习为重要武器。但他慨叹，目前不少留学生或参与海外交流的学生，并未充分利用这些机会来提升自我竞争力。

促学会驾驭科技勿沦为AI奴隶

针对行政、文书及编程等初级职位空缺大跌。叶伟光并警告，企业勿过度依赖AI取代初级职位，长远将导致中层管理人员出现青黄不接的断层危机。他勉励大学生切勿与AI斗快，应善用海外交流经验提升个人化优势，并学会驾驭科技，勿沦为AI的奴隶。

叶伟光指，在现今社会，应用AI已是不可逆转的趋势。未来毕业生成功与否，将取决于他们能否凌驾及适当驾驭AI，而非单向地依赖科技。

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