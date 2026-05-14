每日杂志‧人物志｜救蜂及保育与市民同行 城市养蜂人忠告生态「蜜」不可分

数十只黄褐色的蜜蜂在黄嘉汉（Harry）的掌心与指尖间轻轻爬动，还能感受到牠们身体传来的暖意。对大部分人而言，蜜蜂意味着危险，但对身为城市动物保育工作者的Harry来说，牠们却是大自然中不可或缺的一环，对农业发展也有重要作用。他指出，不同蜂类在生态系统中各司其职，人类真正需要的并非消灭牠们，而是建立合理的管理方式与适当距离。近年，他亦协助香港大学团队研究濒危的小葵花凤头鹦鹉，冀提升其数量。展望未来，他希望在城市中建立人与动物共融的空间，透过更完善的规划与管理，减少彼此之间的冲突。

黄嘉汉指出，蜜蜂能传播花粉，对生态系统有重要作用。 受访者提供

「嗡嗡……」一棵靠近村屋的大树上，蜂群薄翼微颤，嗡鸣不绝。只见Harry迅速换好装备，俐落地攀上树干，小心翼翼地将聚集在树枝上的蜜蜂转移到事先准备好的竹笼内，期间还不时把几只「离家出走」的蜜蜂轻轻拨回笼中。蜂群在他身边盘旋，却始终没有攻击，出乎意料地温驯。完成收蜂后，他将蜂群带到远离民居的地方野放。

今年是Harry从事蜜蜂保育工作的第6年，自小热爱大自然的他在成为全职养蜂人之前，曾任职10年攀树师。直到一次前往马达加斯加旅行时，他见识到当地机构教授大学生职业技能，让他们拥有谋生能力，令他开始反思是否也能在香港找到一种既与自然共存、又能带来生产力的工作。

回港后，他开始大量搜寻资料，发现养蜂兼具生态及生产价值，适逢当时国际逐渐出现与蜜蜂相关的讨论，于是他开始在香港寻找本地养蜂人拜师学艺。然而，要找到愿意教授技术的师傅并不容易，由于本地养蜂圈子相对传统，而且规模不大，不少师傅对陌生人都带有戒心。

他笑言，曾被反复追问为何想学、会否半途而废，花了一段时间才找到愿意传授技术的师傅。谈起转行，他直言从未感到后悔，多年的树木工作经验更有助如今的救蜂工作，「让我可以安全爬上高处处理蜂巢，对自然的观察亦能应用在养蜂上。」

Harry形容，养蜂需要长期观察与摸索，不只是模仿技巧，也要理解蜜蜂当下的状态与反应。他分享，曾因模仿外国养蜂人使用扫把工具而吓到蜂群，导致蜜蜂飞起攻击而负伤。那次经验令他重新思考，即使同样是蜜蜂，不同地方的品种、气候及环境，或会令效果产生差异。

不过，随着经验增加，他已学会如何降低被蜜蜂攻击的机率。他指出，蜜蜂攻击人多因受到惊吓，例如动作太急或力度太大。他说，蜜蜂与人一样，偏好明媚、干爽的天气，接近黄昏时会因夜晚视力转差，变得较紧张。

「很多人会认为养蜂的成功等于取得蜂蜜」，但对Harry而言，更重视如何让蜂群持续繁衍，「牠们连系其他植物能不能传播花粉，又或是其他城市植物的状况」，与整体环境状况息息相关。

黄嘉汉表示，近年不少人及机构会主动联络他，请求帮忙移走蜂巢。

随着他持续透过社交媒体分享救蜂及搬移蜂巢的过程，越来越多市民开始主动联络他，希望以搬迁方式处理蜂巢，而非直接喷洒杀虫水消灭蜂群。后来，他与拍档成立社企「Beetales（蜜语）」，推动蜜蜂保育及公众教育。不过，Harry于今年离开社企，改为独自组建团队，继续处理救蜂及保育工作。

问及保育困难，Harry坦言最大问题始终是资源，坊间机构或资助计划，习惯以「直接经济效益」为衡量标准，但城市动物保育本质上更接近管理成本与教育工作，未必能够直接赚钱，因此往往难以获得长期支持。

他说，乐见近年社会对蜜蜂的认识有所增加，会先尝试寻求专业协助，而非第一时间毁灭蜂巢，但无可避免地仍有人对牠们存在误解与恐惧，影响保育工作。

他叹言，曾接获一名屋主求助，指冷气机底部出现大型蜂巢。他评估后认为可以协助搬移蜂巢，但由于其他居民担忧，最后惊动区议员及政府部门以不符合程序为由，将蜂巢销毁，「我是觉得挺可惜的。」他亦曾在公园处理蜂巢时，尝试以容器慢慢引导蜂群迁移，但因市民不了解情况，多次将容器移走，最终无法成功。

黄嘉汉说，蜜蜂攻击人，大多因为受到惊吓。 受访者提供

不同蜂类对生态各具功能

Harry指出，使用杀虫水会令蜂类受惊飞走，连带身上附着的化学物质也进入生态环境中，造成负面影响。事实上，不同蜂类在生态系统中有各自的功能，如虎头蜂会捕捉毛虫、飞蛾幼虫等农业害虫，对生态平衡十分重要，「当我们对蜂类的认知越多，反而越能够和平共处。」他认为，真正需要做的并不是消灭牠们，而是建立更合理的距离与管理方式。

除了蜜蜂，他近年亦参与港大关于小葵花凤头鹦鹉的研究项目，协助设计与安装人工巢箱，为牠们提供安全的繁殖空间。他笑言，养蜂时很多工具也没有现成的，「要自己制作，变成有经验了。」

助小葵花凤头鹦鹉装人工巢箱

他参考团队提供的澳洲巢箱资料，再因应本地的温度、湿度、通风以及抵御台风等进行改良。他指出，目前已安装约9至10个巢箱，当中已有3至4个出现鹦鹉进出，形容是不错的成果，「之前在亚洲地区是没有成功案例的。」

黄嘉汉协助香港大学团队，为小葵花凤头鹦鹉改良巢箱。受访者提供

经过多番改良设计，成功吸引小葵花凤头鹦鹉进入巢箱。受访者提供

Harry说，有学校更主动邀请他合作举办工作坊，让学生亲手制作巢箱，希望透过实际参与，让学生了解人与动物如何在城市共存。他强调，人与动物并非互相排斥，而是需要透过规划与管理共享不同空间，例如将高处树顶等人类较少使用的位置，留给蜂类与鸟类栖息。

尽管保育之路道阻且长，但他从不言弃。他说，10多年最大得着是重新理解人与自然的距离，也学会了耐心，因为很多与自然相关的工作不会立即看见成果，「必须要等待，还要观察方向是否正确，并持续地去学习。」

热衷洞穴探险 延伸应用至保育工作

除了攀树与养蜂工作，Harry亦热衷洞穴探险，并将这项兴趣延伸应用至保育工作之中。

他回忆，起初只是把洞穴探险视为兴趣，但在投入动物保育的过程中逐渐发现，不少走在前线的保育工作者本身亦是探险家，需要具备深入野外，甚至潜水与采集数据的能力，才能完成相关研究。

黄嘉汉称，洞穴探险的经验亦能应用在保育工作上。 受访者提供

他分享，在进行洞穴探险时，能观察不同的地质环境及动物，有助提升对自然生态的理解。他亦很高兴能将洞穴探险、攀树等技能应用在救蜂工作，在不同的场景中派上用场，成为保育工作的重要支撑。

惟他强调，探险必须建立在一套严谨且有系统的风险管理之上，在可控条件下进行对自然的接触与观察，「你会知道哪些位置有危险，就要配合相应装备，例如安全带、绳索、保暖与粮食准备，其实全部都是风险管理。」

小试点开始 推动人与动物共融

对于未来规划，Harry希望进一步推动人与动物共融的城市空间。他透露，打算由小型试点开始，例如在社区农场或绿化空间中，透过种植方式与空间规划，建立对人类与动物均有益处的系统。

他提到，近年国际逐渐提倡「Nature Based Solution（基于自然的解决方案）」概念，即利用自然方式处理城市与社区问题，这正与他思考的方向相近。因此，他希望未来能找到合适机构或场地作为试点，在拥有大型花园的建筑物、企业空间，甚至城市天台，尝试将生态元素融入日常环境。

「我希望打造一个小型森林，同时在那里加入一些现代元素。」他期望透过试点，让更多人明白即使身处市区，依然可以与自然共存，既有工作或生活的空间，同时亦能种植香草、食物，甚至成为部分动物的栖息地。

记者：潘明卉