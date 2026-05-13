香港非遗月2026︱下月举行 40团考察活动周五接受报名 新增木偶戏、古琴及紥作等路线

康文署非遗办将于下月举办第二届「香港非遗月」，今年继续以「香港处处有非遗」为主题推出各项活动，去年大受好评的「非遗精华游踪」，今年将增加至40团考察活动，其中18团的公众团于本月15、16日接受报名，市民可免费报名参加。

考察活动涵盖8区 共9条特色主题路线

今年考察活动涵盖地区由6区增至8区，除了有去年大受欢迎的离岛和油尖旺区路线，亦有6个新加入地区的7条新路线，包括湾仔（两条路线）、九龙城、葵青、北区、西贡和深水埗区，共9条特色主题路线等，包括有传统乡村建筑修缮工艺、排灯节（屠妖节）及胡里（色彩节）、古琴艺术（斲琴技艺）、港式奶茶制作技艺、木雕刻技艺及霓虹光管制作及造型技艺等。

考察团去年反应热烈 今年加码至40团

非遗办总监吴雪君表示，去年的申请人数超过13,000人，反应热烈，故今年由24团增至40团，分为18团公众团、10团旅客团、10团学生团和2团老师团。她期望活动不仅是导赏，更可成为市民与旅客深入认识社区的引子，「现在会讲『文旅融合』，与以前旅行的方式不同，以前可能纯粹去参观标志性景观，但是现在旅客旅行时，都很想深入去认识社区，所以希望透过导赏团，让本地市民或旅客更深入认识社区。」

她补充，每一区都有不同特色主题，北区可认识上水的宗族文化，西贡可认识客家文化，而九龙城区则有潮州文化，其中深水埗是新旧交融社区，既有传统技艺，也有文青创意。同时，会考虑哪些路线比较适合旅客，哪些会比较适合学生，作出微调。

旅客可于机场及天星小轮旅客中心即场报名

公众团将于5月15及16日开放网上报名，每团20人，共18团。市民可透过非遗办网页（www.icho.hk/tc/web/icho/hk_ich_month_2026_tours.html）登记。每位申请者可在同一团的考察活动，最多登记两个名额。如超额报名，则将以公开抽签方式分配，成功申请者将于5月26日或之前收到电邮通知。

至于旅客团，则会与旅发局合作，于机场及天星小轮旅客中心即场报名，分为4团普通话及6团英语团，每团20人。她提到，参考去年经验，旅客到埗香港后会到咨询中心，寻找本地好去处，故现场直接报名更为方便。而学生及教师团由教育局协助安排。

木偶戏师傅盼政府提供更多演出及展示空间

深水埗区的路线为其中一个设有公众团和旅客团，参加者可以认识到古琴艺术（斲琴技艺）、木偶戏及扎作技艺等传统文化。一个个的木偶在资深木偶戏师傅黄晖手中，表现得栩栩如生，活灵活现，做出倒酒、饮酒、耍大刀等动作。他表示，木偶皮影戏在香港属冷门行业，难以维持生计，目前只有女儿、儿子和媳妇帮忙，为吸引更多年轻人参加，近年开始到幼稚园、中小学和大专表演，亦举办工作坊，虽然有学生具有潜质，但始终要「揾食」，「这一行很难找到工作，如果没有演出机会，学了也难以坚持。」

黄师傅亦透露，目前收藏逾1万件木偶，但因缺乏场地，只能堆放在箱中、架上，除了希望政府能提供更多演出及展示空间，亦提供可摆放木偶的场地，「在其他地方会设有木偶馆，香港却仍未有专属场地。」

古琴制作注重选材 寻「好木」费时

蔡昌寿斲琴学会的指导员黄良喜学习斲琴技艺超过10年。他介绍，古琴艺术（斲琴技艺）的古琴制作称为「斲琴」，即把木削劈成琴器，当中需经「寻、斲、挖、镶、合、灰、磨、漆、弦」9个步骤，已于2014年列入第四批国家级非遗代表性项目名录。

他称，斲琴需时约200小时，期间要等待一年半至两年时间，而制作古琴注重选材，面板多选用杉木或梧桐，底板则以梓木或其他较坚硬木料，故要寻找一块「好木」要花费不少时间，每把琴均是非卖品。他笑言，要制作两年时间「点都开唔到价」，做琴只为「发出想让你听到的声音」，将心中音乐通过琴的振动传递出去。

「香港非遗月2026」由康文署主办，非遗办筹划，香港赛马会慈善信托基金独家赞助「香港非遗月2026香港赛马会呈献系列」，「非遗六月」为策略伙伴。有关节目详情，请浏览网页www.icho.hk/tc/web/icho/hk_ich_month_2026.html。

记者：何姵妤

摄影：叶伟豪