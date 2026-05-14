消防处加强监管消防装置 严查维修延误 限期内未完成维修 业主或被检控

【消防处/消防装置/维修/监管】宏福苑大火后，社会对楼宇消防安全有极大关注。消防处近日推出一系列优化措施，加强消防装置维修工程的监管机制，当中包括消防装置维修须于60天内完成，否则消防处会严正执法。

本报就新措施访问了消防处消防区长（消防设施监督）陈伟平。他指出，消防装置拥有人有法律责任确保消防装置持续有效操作，尽快安排维修损坏装置。「新措施旨在加强管控消防装置的关闭工程，在工程初期向拥有人发出明确信息，提醒他们须履行责任，确保消防安全。」

消防装置维修须60天内完成 否则消防处会严肃执法

陈伟平表示，其中一项加强措施，是当消防处收到「消防装置关闭通知书时，会提醒承办商须于14天内向消防处递交消防证书，并核实关闭的必要性，同时发信提醒相关人士须于60天内恢复消防系统运作，如未能遵办，会向其发出「消除火警危险通知书」。陈伟平解释：「以往数据反映消防装置从停用至恢复运作平均需时约45 天，因此60天是合理的时间框架。」

他指，2024至2025年间就消防装置关闭个案发出的「消除火警危险通知书」，至今近80%已获遵办。就限期内未能遵办个案，消防处会提出检控。

消防处作更全面实地风险评估 制订灭火救援应变预案

陈伟平指，消防处一向在收到主要消防系统严重损坏或关闭个案后，安排人员于24小时内进行实地风险评估，因应楼宇情况制订灭火救援应变预案，要求大厦加强消防安全管理，并按需要放置临时消防设备。

新措施下，消防处的风险评估加入更多项目，包括检查主要消防系统的总电源状态，确保火警警报系统没有被错误调至「静音模式」，以及检视消防水缸储水量是否足够。

消防商会：复杂工程若需延长 会向消防处申请

香港注册消防工程公司商会主席翁振腾指，一般消防装置维修工程可于数天至数星期内完成，「但有部分较复杂或工程期间遇到困难的个案需要两至三个月甚至更长时间完成，当中包括大厦需时组织业主大会或筹措资金，或从其他国家订购维修部件出现物流延误，工程进度会受影响以致工程时间较长。遇到这些情况，承办商会向委托人提供证明文件，方便其向消防处申请延长工程时间。

陈伟平指，消防处会考虑实际情况，容许个别工程延期完成。他强调，只有个别具充分理据的个案能获短暂延期，如装置拥有人没有合理原因延误工程，消防处会严正执法。

表:

消防处加强消防装置监管措施：

1. 向现时未完成维修消防装置关闭的装置拥有人发出催办信。

2. 风险评估巡查中，视察消防装置主要部件，包括电源总掣、火警钟及消防水缸。

3. 按风险为本策略巡查，了解消防装置关闭的必要性及工程进度。

4. 就收到的关闭通知书，如工程在第60日仍未完成，向拥有人发出「消除火警危险通知书」。如限期内未能遵办，会提出检控。

5. 设立热线2272 9112解答市民就关闭通知书及工程进度的查询。