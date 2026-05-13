Instagram取消「端对端加密」功能 图片影片或可被第三方存取 私隐署吁用户留意

私隐专员公署今日（13日）表示，留意到社交媒体平台Instagram已由上周五（8日）起不再支援「端对端加密」讯息功能。「端对端加密」功能令用户之间的讯息和通话只有通讯双方才能看到、听到或阅读相关内容。

图片/影片/语音讯息或可被第三方阅览存取

是次更新意味着相关社交媒体平台上的讯息内容，包括图片、影片及语音讯息，日后或可被第三者（包括平台）阅览或存取。 私隐专员公署提醒用户留意有关社交媒体平台的相关更新，考虑是否需要在讯息和通话中披露自己或他人的个人资料，以保障个人资料私隐。

如有需要，用户可按以下步骤下载及备份过往的聊天纪录。 用户如有任何疑问，可联络相关社交媒体平台，或向私隐专员公署作出查询（电话：28272827、电邮：[email protected]）。

即睇点下载及备份过往聊天纪录：