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网约车︱的士业界倡先推1500个牌试验 周国强忧产能过剩：两三千架已经系尽㗎啦!

社会
更新时间：15:17 2026-05-13 HKT
发布时间：15:17 2026-05-13 HKT

政府日前提交网约车规管附属法例建议文件，惟仍未交代网约车牌照数量，Uber叫价3万个，政圈估计介乎1万至1.5万个。汽车交通运输业总工会的士分会主任何志强今早（13日）在电台节目表示，的士是主要的个人化点对点交通服务，认为网约车只属辅助性质，太多牌照会影响的士生计，指业界赞成牌照数量在1万个以下，可先推1500个作「试验性质」的起点，再逐步增加，加上目前的士车队也有网约服务，相信足以应付乘客需求。

周国强：太多牌会产能过剩 饼仔一定唔够分

智慧出行联合商会主席周国强向《星岛头条》表示，有网约平台开价要求3万个牌照，亦有议员估计需要1万至2万个，但强调政府交通政策大方向是由公共交通为主，反问「咁你点解要无端端话几千架、一万架咁多呢?」至于发牌上限，他认为「两三千架已经系尽㗎啦」，又指的士已开始网约化，届时提供网约服务的运力也一定增加，担心一下子发太多网约车牌照，会造成产能过剩，「饼仔一定唔够分」。

指保险牌费难「维皮」 料兼职司机势转全职

至于运力计算，政府文件指网约车司机多数兼职，3辆车运力才大致等同一部的士，周国强不同意，指现时兼职的司机将来取得牌照后，「一定系做全职」，因为现时做Uber无成本，但届时要缴交保险、牌费等，「如果唔做长时间，根本『维唔到皮』」。

他亦批评部分网约平台初期会「烧钱」提供优惠、甚至以低于的士的价格来抢占市场，意图透过庞大数量垄断市场并边缘化的士业，呼吁外界不要被平台的公关手段蒙骗，以为他们对香港市民或的士业有益。他相信只要政府积极配合的士车队化及全面网约化发展，当的士服务质素和接单效率提升后，绝对有能力应付全港市民的点对点出行需求，无需过度依赖网约私家车。

运物局：配额不能太少 希望做大个饼

运物局局长陈美宝昨出席立法会交通事务委员会特别会议时提到，有关配额不能太少，否则市民「Call车难」，但亦不能一下子太多，以免对于交通的负荷造成冲击，希望确保司机能够「揾到食」，个饼可以「有得分」，个饼亦会越来越大。她强调会动态监管，合适数量并非「死板数字」，有关运力与需求会随着经济活动、旅游业复苏、新发展区落成而动态变化。

 

 

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