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「香港非遗月2026」月底登场 料主要活动项目吸引25万人次参与

社会
更新时间：14:19 2026-05-13 HKT
发布时间：14:19 2026-05-13 HKT

承接去年首届「香港非遗月」的成功经验，在香港赛马会慈善信托基金的支持下，康乐及文化事务署(康文署)非物质文化遗产办事处(非遗办)今年将继续于5月30至6月30日期间举办「香港非遗月2026」，并以「香港处处有非遗」为主题。今届规模更胜去年，涵盖逾100项非遗项目，包括超过50场非遗表演和80个非遗推广摊位，以及40个考察活动，让公众及旅客深入认识香港的非遗技艺，并亲身感受非遗的文化内涵和乐趣，实践「以文塑旅，以旅彰文」的理念。

非遗办总监吴雪君于日前的节目简介会上表示，去年首届活动深受市民和旅客欢迎，总参与人次超过16万，有效提升社会对香港非遗的认识与兴趣，亦成为今年继续举办的动力。今年的重点项目包括香港赛马会呈献系列：「香港非遗月2026」开幕典礼暨非遗嘉年华、非遗精华游踪、光影表演及「非遗拾趣」流动学堂。她预计今年主要活动项目有25万人次参与。另外，于6月中下旬在香港太空馆外墙举办的香港赛马会呈献系列：光影表演，预计将吸引18万人次观赏。

本月30及31日开幕嘉年华打头阵 下月太空馆现「马」主题光影表演

为「香港非遗月2026」打响头炮的是本月30及31日在香港文化中心露天广场举行的香港赛马会呈献系列：「香港非遗月2026」开幕典礼暨非遗嘉年华，除了广东音乐、女子舞狮、儿童／青年粤剧表演，亦有皮影戏角色示范及体验、舞狮互动体验、粤剧戏服体验与快闪表演、舞貔貅、海陆丰／鹤佬舞麒麟等互动摊位供市民参与。

香港赛马会呈献系列：光影表演将于6月中下旬于香港太空馆登场，适逢今年马年，表演将以「马」为主题，透过多角度的光影演绎，呈现马在文物和艺术中所展现的丰富历史文化，以及当中所蕴含的非遗内涵，是今年非遗月新增活动之一。香港赛马会呈献系列亦包括「非遗拾趣」流动学堂，将走访本地中小学，透过流动展示、表演示范和互动工作坊把非遗知识和中华文化带进校园，学生更有机会与非遗工作者交流学习。

「非遗精华游踪」扩至40团 多个周末办同乐日

去年大受欢迎的「非遗精华游踪」今年扩展至40团，并新增深水埗及九龙城等游踪路线，分别聚焦古琴艺术（斲琴技艺）、木偶戏、棉胎制作技艺，以及潮州食品制作技艺等。是次香港赛马会呈献系列：非遗精华游踪，共精选八个地区，包括湾仔（两条路线）、离岛、九龙城、葵青、北区、西贡、深水埗、油尖旺区，共设9条特色主题路线，带领市民和旅客深入了解区内的非遗传统技艺，将于本月15日及16日接受报名，详情稍后公布。

全港不同地区于6月多个周末及周日将举办嘉年华或同乐日，适合一家大小、不同年龄人士参加，包括6月13及14日在三栋屋博物馆举行，特别为庆祝香港非物质文化遗产中心成立十周年的「非遗庆喜．三栋屋多元同乐日」；油街实现6月20及21日的「非遗食堂」嘉年华，有蛋挞制作技艺、茶楼点心制作技艺和月饼制作技艺等非遗饮食示范和工作坊；以及6月27及28日在将军澳广场的「『棋』妙非遗︰海陆空大历险」嘉年华，市民可透过游戏体验渔网编织技艺、盐晒制技艺及活字印刷等非遗项目。

非遗办今年更首次把「香港非遗月」带到香港国际机场，举办「非遗伴你飞︰期间限定展示」及「港式奶茶制作技艺」现场示范，让旅客有机会品尝港式奶茶的同时，对香港有更深刻的印象。其他活动还包括6月6日的香港中式长衫非遗雅聚，透过座谈分享、专题演讲、传承成果展示与交流，推广这国家级非遗代表性项目。

有关节目详情，请浏览网页www.icho.hk/tc/web/icho/hk_ich_month_2026.html

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