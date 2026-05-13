留院半月遭包租公入屋清场？ 业主解释清垃圾愿赔$200 陆伟雄：已构成爆窃罪

有网民近日在网上发文，指控业主趁其留院，擅自用后备锁匙进入租住房间，并将个人物品清走，最终物品被弃于路边失窃。事主在网上发文，公开WhatsApp对话截图及录音，显示业主承认曾入房，但先后以「担心出事」、「好心清理垃圾」等理由辩解，更否认偷窃，声称愿赔偿200元。该业主大打「悲情牌」，甚至扬言「我几十岁死又何妨」，同时强调双方没有书面租约，自称有权收房。事件引发网民热议，更呼吁事主向税务局举报业主涉嫌逃税。

事主称留院期间失窃 业主：担心你出事先入房

根据事主帖文，她因患癌住院，但其包租公趁她留院半个月期间，擅自使用后备锁匙进入其租住的房间，并将其个人物品清走。从她上传的WhatsApp对话截图可见，业主承认曾进入其房间，辩称「是因为两星期联络不到你，楼下看更说成个月没见过你，我担心出了什么事，才入你房收拾东西，打算收房」。另外，事主引述业主辩称，自己并非偷窃，只是将其物品搬到路边，最终物品被人偷走，并声称愿意赔偿200元。

业主录音打悲情牌：我几十岁死又何妨呢

在事主其后上传的录音中，业主说法却有所不同，他语气激动，否认偷窃，反指事主「屈佢」，「我从来冇偷过你啲嘢，你唔好屈我」。他辩称，因事主「失踪」十多日，担心其安危才上门查看，发现房门没有上锁。他又改口称，因见「成间屋都系垃圾」，只是「好心」帮忙清理，「我只系帮你执啲垃圾咋」。

该名男子在录音中不断打「悲情牌」，反问事主「你点解样样都要逼死我先安乐呢」、「我都几十岁啦，死又何妨呢」。他质疑事主的物品价值，指「炒埋都买唔到二百蚊」，又强调双方并无租约，「我系有权收晒你啲嘢掉出去，大佬你无交租，而且呢度无租约」。

网民质疑业主逃税 吁事主向税务局举报

帖文引起网民激烈讨论，不少人为事主抱不平，并指出事件中业主或已触犯多项法例。有网民分析，即使没有签订书面租约，但只要有租金支付证明，已构成事实上的租赁关系，业主无权擅自进入单位，其行为已可能构成盗窃。更有网民指出，业主坚持不签租约，很可能是为了逃避打厘印及物业税，建议事主向税务局举报。网民普遍认为，在此情况下，事主应立即报警，并透过法律途径追究到底。

大律师陆伟雄。

陆伟雄：口头租约同具法律效力

大律师陆伟雄接受《星岛头条》访问时表示，业主行为已构成「入屋犯法罪」，即俗称的「爆窃罪」，业主作为侵入者，进入单位后再取走财物，两项行为结合，已构成爆窃。陆伟雄强调，只要租赁关系存在，无论租客有否欠租，业主都不能在未经租客同意下擅自进入单位。「就算我冇交租，你也应该用正常的手法，包括去土地审裁处申请追租程序，你唔能够私底下贸然去进入人哋单位」。他直言，事主因入院而未能交租，是更强而有力的理由，在此情况下，业主的行为在法律上「没有抗辩理由」。

针对业主以「没有书面租约」作辩解，陆伟雄明确指出，这并不能成为其行为的借口。他解释，法律上除了白纸黑字的书面租约外，还存在「口头租约」，甚至可凭双方的行为，如定时交租和接受租金，来断定租约关系的存在，「无一个书面租约，证据就无咁强，但系我哋唔能够否认，佢系真系有个租约存在喺度」。

至于网民指业主不签订租约，或是为逃避打厘印及物业税，陆伟雄澄清相关行为并无违法，「背后可以有好多原因，有时候我地中国人都会讲个信字，有个口头协议其实都足够」。