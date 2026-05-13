飞蚁｜专家拆解飞蚁入屋之谜 白灯光成吸蚁「元凶」？3招教你防范及应对秘诀

近日多区有居民在网上投诉，指家中涌现大量飞蚁。香港昆虫学会会长饶戈今早（13日）在电台节目时指出，这些大量涌现的飞蚁，其实是白蚁有翅膀的成虫。这些成虫成群结队飞出来的最终目的，其实是为了寻找合适的地方进行交配并建立新的巢穴。

趋光特性惹入屋危机 白灯强光较易吸飞蚁

对于飞蚁频频飞入民居的现象，饶戈表示这与昆虫的趋光性有关。当飞蚁在傍晚或晚间出没时，便会自然地朝著有灯光的地方飞去，从而误入屋内。在灯光的选择上，飞蚁特别容易被紫外光含量较高的光源吸引，简单而言就是白色的灯光最具吸引力；同时，灯光的强度也起著关键作用，越光亮的环境越容易引来飞蚁。因此，他建议市民在飞蚁活跃的时间减弱室内灯光，或者关闭不必要的照明，甚至可以利用走廊等室外的灯光将飞蚁引开，从而减少牠们飞入屋内的机会。

大水蚁准确预测黄雨？ 一盆水对付飞蚁大军 网民眼花以为系蛇羹碗仔翅 村屋居民见惯见熟｜Juicy叮

繁殖季与大雨天气挂钩 活动时间较短暂

飞蚁的出没时间与天气条件息息相关。饶戈指出，香港的白蚁主要在每年的四月至六月期间繁殖，这段时间白蚁巢会产生大量有翅膀的成虫，等待合适的时机分巢。这种分巢活动的气象条件往往与下大雨的天气非常吻合，通常伴随著较高的温度、高湿度以及低气压，这也是为何坊间常将牠们称为「大水蚁」的原因。这类飞行活动无论在日间还是晚间都有机会发生，但每次活动的时间通常很短暂，大约在一至两个小时内便会消散，市民只需在发现时关好门窗或拉上防蚊网耐心防御即可。

台湾乳白蚁堪称家居杀手 筑巢后啃食家居物品

虽然自然界中有为数不少的白蚁品种，但真正会影响人类生活的仅属少数。饶戈透露，香港纪录中有大约四、五十种白蚁，而经常入侵家居的主要是华南地区常见的「台湾乳白蚁」（又称家白蚁）。如果这些飞蚁成功入屋并在墙壁缝隙等隐蔽、黑暗且安全的角落筑巢，牠们便会开始啃食家居物品。除了市民熟知的木制家私外，白蚁甚至会咬食塑胶水管及电线等非木制物品，对家居安全构成潜在威胁。

泥线乍现揭示已筑巢 须尽快聘请专业的灭虫公司

要及早察觉白蚁在家中筑巢并非易事。饶戈提醒，白蚁寻找缝隙筑巢的那一刻极具隐蔽性，市民通常难以察觉。当住户发现墙角或缝隙出现由泥土覆盖通道而成的「泥线」或「泥块」时，往往为时已晚，这代表白蚁已经成功筑巢并正在蚕食屋内物品。在此阶段，市民应尽快聘请专业的灭虫公司进行处理。为了防患于未然，他呼吁市民一旦发现有飞蚁飞入屋内，即使牠们未必能成功交配或筑巢，也应立即用扫把清扫或用吸尘机将其吸走，绝对不能让牠们留在家中。