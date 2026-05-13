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天文台︱低压槽逼近！周四五有大骤雨及狂风雷暴 雨势有时颇大 料连落七日雨

社会
更新时间：12:14 2026-05-13 HKT
发布时间：12:14 2026-05-13 HKT

天文台今日（13日）表示，一道低压槽会在明日（14日）逐渐靠近华南沿岸。同时，受高空扰动影响，明日及星期五（15日）沿岸地区会有大骤雨及狂风雷暴。天文台预料低压槽会在周末期间于南海北部徘徊，而一股清劲至强风程度的偏东气流会影响广东东部，该区仍有骤雨。一股偏南气流会在下周初至中期逐渐影响广东沿岸，该区日间炎热。此外，热带气旋黑格比会在未来一两日于菲律宾以东海域徘徊。

周四五沿岸地区有大骤雨及狂风雷暴

据九天天气预测，明日大致多云，有几阵骤雨，骤雨逐渐增多及有狂风雷暴，雨势有时颇大；周五大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴。初时雨势有时颇大。此外，明日起一连七日有雨。

本港地区下午及今晚天气预测下午部分时间有阳光及炎热。今晚大致多云，局部地区有骤雨。吹和缓南至西南风。展望明日及星期五有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。周末期间天气仍然不稳定，风势颇大。

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