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油价︱香港航空下调燃油附加费 赴日韩减$50 长途线减近$200

社会
更新时间：18:46 2026-05-12 HKT
发布时间：18:46 2026-05-12 HKT

中东局势缓和，航空燃油价格进一步回落，继国泰航空后，香港航空今日（12日）亦宣布下调燃油附加费，当中飞往日本及韩国的燃油附加费将下调50元至339元；飞往欧洲及中东等长途机则下调198元至1,362元，5月18日起生效。

相关新闻：油价︱国泰下调燃油附加费 短途航班减至339元 长途航班减约200元 本月16日生效

香港航空下调燃油附加费。
香港航空下调燃油附加费。

香港航空燃油附加费（5月18日起）：

由香港特别行政区始发往以下国家/地区的航班 燃油附加费
中国大陆 港币190/ 加元33.10/ 美元24.30
汶莱、印尼、日本、韩国、菲律宾、泰国、越南、老挝、帛琉、新加坡、马来西亚 港币339/ 加元59.00/ 美元43.30
北马里亚纳群岛 港币339/ 加元59.00/ 美元43.30
马尔代夫、孟加拉国、尼泊尔 港币725/ 加元127.90/ 美元92.70
西南太平洋、北美洲、欧洲、中东、非洲、南亚次大陆 (不包括马尔代夫、孟加拉国、尼泊尔) 港币1362/ 加元237.20/ 美元173.90

 

由以下国家/地区前往香港特别行政区的航班 燃油附加费
中国大陆 人民币150
日本 日元14,000
韩国 韩元106,400
中国台湾 美元43.30
老挝、帛琉、新加坡、马来西亚 加元59.00/ 美元43.30
泰国 加元59.00/ 美元43.30
汶莱、印尼、越南 港币339/ 加元59.00/ 美元43.30
北马里亚纳群岛 港币339/ 加元59.00/ 美元43.30
马尔代夫、孟加拉国、尼泊尔 港币725/ 加元127.90/ 美元92.70
西南太平洋、北美洲、欧洲、中东、非洲、南亚次大陆 (不包括马尔代夫、尼泊尔) 港币1362/ 加元237.20/ 美元173.90

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