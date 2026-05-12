油价︱香港航空下调燃油附加费 赴日韩减$50 长途线减近$200
更新时间：18:46 2026-05-12 HKT
发布时间：18:46 2026-05-12 HKT
发布时间：18:46 2026-05-12 HKT
中东局势缓和，航空燃油价格进一步回落，继国泰航空后，香港航空今日（12日）亦宣布下调燃油附加费，当中飞往日本及韩国的燃油附加费将下调50元至339元；飞往欧洲及中东等长途机则下调198元至1,362元，5月18日起生效。
相关新闻：油价︱国泰下调燃油附加费 短途航班减至339元 长途航班减约200元 本月16日生效
香港航空燃油附加费（5月18日起）：
|由香港特别行政区始发往以下国家/地区的航班
|燃油附加费
|中国大陆
|港币190/ 加元33.10/ 美元24.30
|汶莱、印尼、日本、韩国、菲律宾、泰国、越南、老挝、帛琉、新加坡、马来西亚
|港币339/ 加元59.00/ 美元43.30
|北马里亚纳群岛
|港币339/ 加元59.00/ 美元43.30
|马尔代夫、孟加拉国、尼泊尔
|港币725/ 加元127.90/ 美元92.70
|西南太平洋、北美洲、欧洲、中东、非洲、南亚次大陆 (不包括马尔代夫、孟加拉国、尼泊尔)
|港币1362/ 加元237.20/ 美元173.90
|由以下国家/地区前往香港特别行政区的航班
|燃油附加费
|中国大陆
|人民币150
|日本
|日元14,000
|韩国
|韩元106,400
|中国台湾
|美元43.30
|老挝、帛琉、新加坡、马来西亚
|加元59.00/ 美元43.30
|泰国
|加元59.00/ 美元43.30
|汶莱、印尼、越南
|港币339/ 加元59.00/ 美元43.30
|北马里亚纳群岛
|港币339/ 加元59.00/ 美元43.30
|马尔代夫、孟加拉国、尼泊尔
|港币725/ 加元127.90/ 美元92.70
|西南太平洋、北美洲、欧洲、中东、非洲、南亚次大陆 (不包括马尔代夫、尼泊尔)
|港币1362/ 加元237.20/ 美元173.90
最Hit
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
2026-05-11 14:04 HKT
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
2026-05-11 17:55 HKT