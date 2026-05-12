油价︱香港航空下调燃油附加费 赴日韩减$50 长途线减近$200

中东局势缓和，航空燃油价格进一步回落，继国泰航空后，香港航空今日（12日）亦宣布下调燃油附加费，当中飞往日本及韩国的燃油附加费将下调50元至339元；飞往欧洲及中东等长途机则下调198元至1,362元，5月18日起生效。

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香港航空下调燃油附加费。

香港航空燃油附加费（5月18日起）：

由香港特别行政区始发往以下国家/地区的航班 燃油附加费 中国大陆 港币190/ 加元33.10/ 美元24.30 汶莱、印尼、日本、韩国、菲律宾、泰国、越南、老挝、帛琉、新加坡、马来西亚 港币339/ 加元59.00/ 美元43.30 北马里亚纳群岛 港币339/ 加元59.00/ 美元43.30 马尔代夫、孟加拉国、尼泊尔 港币725/ 加元127.90/ 美元92.70 西南太平洋、北美洲、欧洲、中东、非洲、南亚次大陆 (不包括马尔代夫、孟加拉国、尼泊尔) 港币1362/ 加元237.20/ 美元173.90