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电动车一换一申请积压 代理商：4000新车露天车场「晒太阳」 客户投诉等两个月

社会
更新时间：17:24 2026-05-12 HKT
发布时间：17:24 2026-05-12 HKT

电动私家车首次登记税优惠（电动车「一换一」补贴）3月31日届满后不再继续，大批市民赶坐「尾班车」下单。根据运输署电动车首次登记资料显示，上月广汽埃安GAC首次同时超越特斯拉Tesla及比亚迪BYD，成为单月最大赢家。

代理商黄毅力表示，自从内地取消了新能源车补贴后，早有预感特区政府或跟随步伐收紧优惠，故提前租了大型停车场存放车辆，及扩展办公室规模提升营运能力，但面对「一换一」中止后引发的赶购潮，仍是个挑战。

黄毅力：交车要等两个月 客户抱怨太长

黄毅力透露，其公司上月交了500多台车、今月交600台车，相比过往每月约200台是极大提升。不过他说，目前旗下还有约4000台新车因为「一换一」申请积压而「晒太阳」，以往公司每周都会举办车展活动，但由今年2月25日公布电动车「一换一」即将届满，公司没再办车展，因为要日夜加班，「咩活动都无搞，我们只系专心搞文件同交车」，才能做到运输处发放牌簿后，公司两星期内可交车的效率。

不过他坦言，虽已尽量缩短客人等待时间，但仍会收到客户投诉要等两个月，抱怨交车时间过长，他亦只能解释目前是「严重樽颈」。

相关新闻：电动车「一换一」告终｜运输署 : 共接13500宗尾班车申请 已处理当中85%

运输署：3月接13500宗尾班车申请 已处理当中85% 

运输署早前表示，今年3月接获约13,500宗「一换一」计划的申请，较以往按月平均大幅增加超过三倍。署方已即时加派大量人手及延长工作时间，按收到申请的先后次序处理，并严谨核实申请，确保谨慎使用公帑。截至四月底，已处理当中约85%的申请，其余主要于三月下旬递交的申请预计将于本月中陆续完成处理。

署方强调，所有在3月31日或之前收到的合资格电动私家车首次登记申请（以运输署接获已填妥的申请表及所需文件日期为准），仍可享有首次登记税宽减。如申请获批，将交由本地注册分销商╱注册进口者安排车辆进行首次登记手续。市民如有查询，可致电1823或运输署香港牌照事务处（2804 2637）。

记者：赵克平

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