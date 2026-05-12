旅发局与波尔多葡萄酒行业协会签署《谅解备忘录》 未来五大范畴加强深化合作

旅发局与波尔多葡萄酒行业协会（CIVB, Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux）签署新一轮为期5年的《香港及波尔多美酒佳肴旅游推广谅解备忘录》，加强双方在美酒佳肴旅游推广上的长期合作。

根据新签署的5年谅解备忘录，旅发局与波尔多葡萄酒行业协会将于5大范畴深化合作：于年度「香港美酒佳肴巡礼」中展现升级内容；在重点海外市场展开联合推广；推出合作计划吸引全球消费者；加强两地美酒佳肴旅游的知识交流；以及促进业界合作。

旅发局主席林建岳表示，自2009年以来，在波尔多葡萄酒行业协会的大力支持下，旅发局成功将「香港美酒佳肴巡礼」打造成亚洲最令人期待的年度美食盛事之一，当中波尔多葡萄酒更是最受欢迎的亮点。香港和波尔多同样热爱美酒佳肴，这项令人振奋的新协议将会是重要的里程碑，开展两地更紧密合作的新篇章。期待继续加强合作，携手呈献更精彩的「香港美酒佳肴巡礼」。同时，香港亦将于享誉全球的「波尔多美酒节」（Bordeaux Fête le Vin），向世界展示香港丰富多元的美食及葡萄酒文化。

波尔多葡萄酒行业协会副主席Philippe Tapie表示，自2009年开始，香港与波尔多成为了紧密合作伙伴。今次很高兴能进一步深化合作，共迎新机遇，不仅加强两地美食文化交流，更藉香港作为重要门户优势，向中国、亚洲以至全球，展示波尔多葡萄酒与美食的优越特色。

在波尔多葡萄酒行业协会的支持下，去年的「香港美酒佳肴巡礼」吸引众多旅客及市民入场，并为参展商带来理想成果。旅发局将继续丰富及提升活动体验，致力将此盛事打造为香港必到的美食盛会，进一步向全球展示香港作为「亚洲盛事之都」的地位。

