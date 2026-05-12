六旬男女长洲公众码头疑似口交 认有违公德各判80小时社服令 女方：会重新做人
更新时间：11:15 2026-05-12 HKT
发布时间：11:15 2026-05-12 HKT
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六旬男女去年10月在长洲公众码头长櫈作出不雅行为，遭人拍下影片及在网上流传。警方调查后拘捕上述男女，2人早前承认作出有违公德的行为罪，今于东区裁判法院判刑。裁判官林子康考虑过案情及被告报告正面，判处2人各80小时社会服务令。
女被告：知错会重新做人 男被告：求判社服令
被告为62岁收银员马丽卿及63岁海员吴涛明，2人承认于或约于2025年10月29日，在长洲海傍街长洲公众码头作出性质猥亵、淫亵及令人憎恶的有违公德行为。
女被告今天没有律师代表，她亲自求情指已知错，以后不会再违法及会「重新做人」，望法庭给予机会。男被告则透过当值律师求情，恳请法庭接纳报告建议，判处社会服务令。
WhatsApp群组广传两被告疑码头口交影片
案情指，去年10月29日，有警员发现4条影片在长洲居民的WhatsApp群组内广泛流传，影片显示两名被告在案发地点作出性质猥亵的行为，即女被告躺在长櫈上，她双脚分开，而男被告则坐在她面前，并把左手和头放在她两腿之间及靠近其私处；影片中至少有1名途人当时曾经过长櫈。
警方调查后，去年10月底先后拘捕两名被告，并在屋内检获两人案发时身穿的衣服。警诫下，两人均承认自己是片中人，并表示当时饮了酒。
案件编号：ESCC1057/2026
法庭记者：王仁昌
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