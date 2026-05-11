科技园公司率38园区企业参加医疗展 助初创接触海内外买家拓商机

科技园公司联同38间园区企业，参加由今日（11日）起一连3日在会展举办的「香港国际医疗及保健展」及「亚洲医疗健康高峰论坛」（ASGH）。科技园公司生命健康科技总监谢丽娟表示，参加活动的园区公司产品范畴包括手术仪器、复康训练装置、新型药物等，科技园公司希望协助他们接触来自海内外的业内人士、投资者及买家，拓展商机。她提到，每年活动都能吸引大量人流，且到场人士均为买家，故以往参展公司的反应都非常正面，「每次都争相报名。」

全球首创IBD口服标靶药 拟年底临床试验

「默达生物」成功开发出全球首款针对炎症性肠病（IBD）的小分子口服标靶药，公司执行合伙人唐天祥解释，炎症性肠病被称为「杀不死的癌症」，是一种自身免疫疾病，现时仍未有一款药物对该病有显著疗效。公司早年发现一个「免疫代谢」的治疗途径，开发出「小分子乳酸脱氧酶抑制剂」，透过调控免疫细胞能量供应，降低免疫系统的活跃程度，抑制患者病情。

根据目前临床前的药效，他相信其效果会比市面上的药物更好，预计未来有望成为IBD病人的主流药物之一。公司计划于今年底至明年初为药物进行临床试验，估计可于6至7年后完成整个临床研究。

唐提到，当初成立公司时，是看中香港及深圳的人才优势，故分别于科学园及深圳设立公司。而科技园除了为公司提供研究资金资助外，亦提供了更多曝光机会，让公司与更多潜在合作对象接触，对于生物医药及初创公司有莫大帮助。

AI翻译粤语助构音障碍病人沟通

参与「医疗展」的本地公司「健声科技有限公司」开发出「语音重建技术」手机应用程式。公司董事黄嘉豪表示，中风、柏金逊症及小脑萎缩等病人会出现「构音障碍」，导致患者与家人、护士难以沟通。公司早年与社福机构合作，约收集到逾2.7万句来自本地病人的粤语数据，再根据病人的语频表征，配合人工智能学习及分析，设计出「TalkClear」应用程式，将患者所讲的说话翻译，准确度约有7至8成。

他提到，公司目前正与5间社福机构合作，惟系统数据库始终有限，而市面上粤语的病人录音数据亦绝无仅有，「有钱都买唔到」，故希望今次参展可接触更多社福机构，协助公司收集本地数据。

他亦笑言，公司当初是由一名中大教授及其学生赢得科技园公司的创业比赛而成立，团队成员均是工程人员，「你叫我写个AI（程式）绝对无问题，但系你叫我搞个展览、公关，我哋完全系手足无措」。透过科技园的协助，例如举办展览、体验日等，才让公司接触到不同的社福机构，开拓更多合作机会。

记者：伍万庭

摄影：卢江球