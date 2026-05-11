山泥倾泻︱土力处：去年257宗较平均数高 推AI警告系统准确度逾九成

准备踏入雨季，土力工程处今日（11日）回顾去年山泥倾泻数字，并讲解今年斜坡安全准备工作。土力处副处长（港岛）岑家华表示，2025年共有257宗由降雨引发的山泥倾泻事故报告，略高于近年每年约200宗的平均数；当中大型事故占24宗，较严重的为导致大埔新娘潭路和港岛医院道行车线受阻的事故，全部事故不涉及人命伤亡。当局今年推行AI山泥倾泻警告系统，及无人机试点项目，强化斜坡安全管理。

3场黑雨引发22宗大型山泥倾泻 占总数逾九成

岑家华指，2025年全年总雨量为2,558.7毫米，较1991至2020年平均值2,431.2 毫米，高出约5%。年内，天文台共发出5次黑色暴雨警告，创下历年最高纪录。不过，岑家华指黑雨不代表必定会触发山泥倾泻警告，仍要视乎暴雨的影响地区及24小时雨量而定，若24小时雨量超过300毫米，山泥倾泻风险相对高，便会发出警告。

他续指，去年3场广泛地区受影响的黑雨触发山泥倾泻警告，并造成212宗事故报告占全年总数82%，当中22宗为大型山泥倾泻，占全年大型山泥倾泻总数92%。另外，一场局部地区引致的黑雨，亦需发出山泥倾泻特别提示。他强调，山泥倾泻警告和山泥倾泻特别提示能有效提供预警，市民应在警告生效期间，提高警觉，防灾避险。

同时，他再三提醒市民，即使暴雨过后，山泥倾泻风险依然存在，因为排水造成地下水位改变仍有可能造成山泥倾泻，市民应远离斜坡，及避免停雨后马上行山。

AI警告系统准确度逾九成

岑家华提到，虽然申诉专员公署于今年1月的报告指出，政府人造斜坡的事故率较私人人造斜坡的事故率高3倍，而且有政府人造斜坡重复发生山泥倾泻。不过他表示，政府人造斜坡有约4.5万幅，私人人造斜坡仅约2.2万幅，且若以人命后果风险分类，因为私人斜坡主要集中在住宅区，相比下政府人造斜坡处于偏远地区，人命影响相对轻微，整体风险可控。

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岑家华指出，部门持续研发及引入各类创新科技和人工智能，全方位强化斜坡安全管理。其中，「人工智能山泥倾泻警告系统」已于今年全面推行。他介绍指，AI新系统涵盖8项参数，相对仅考虑雨量和斜坡种类2款参数的现有系统，AI系统估算山泥倾泻数目准确度显著提升超过2成，准确度高达9成以上。他指，在近年极端天气下，本港下雨模式有所改变，能主动学习数据的AI系统，可以更全面和有效地为市民提供灾害预警。

年内推无人机平台「智翱」

另外，在发展局统筹下，土力处今年将推出跨部门无人机联控管理平台「智翱（SmartAERO）」，并透过低空经济「监管沙盒X」申请成为「多场景／多用户共享平台」的试点项目。「智翱」系统能够远程操控及同时调度多部无人机，彻底改变以往依赖手动操控及目视飞行的传统单机运作模式。当发生紧急事故，无人机可在短时间内直接飞抵现场，展开实时监察及数据收集，做到「人未到、车未到、机先到」。他补充，「智翱」系统的研发及第一年营运费约650万元。

柴湾、黄大仙、将军澳及西营盘作试点

在应急用途以外，「智翱」系统日常亦可为政府进行资产管理，能同时调配多部无人机，自动化恒常监察天然山坡、人造斜坡及其他政府设施，并自动识别山泥倾泻位置和其他潜在隐患，大幅提升效率和减低人力需求。土力处亦即场展示，远程操控小西湾的无人机起飞，沿途视察山坡及柴湾道回旋处等水浸点点情况。处方今年选定柴湾、黄大仙、将军澳及西营盘，4个于暴雨期间曾出现水浸的地区为试点，在上游天然山坡划定无人机监察区，透过「智翱」执行极端天气前后的自动化斜坡巡查，加快识别山泥倾泻地点，协助应急部门采取应对措施，以减低对下游地区的影响。

记者：赵克平

摄影：何君健