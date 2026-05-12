《The Standard》专访︱港对高净值人士与家族办极具吸引力

随着全球资源需求升温，香港作为国际金融中心的融资功能备受重视。香港澳洲商会主席张建明接受访问时表示，虽然目前仍处于起步阶段，香港企业对投资澳洲资源领域的兴趣已显然十分浓厚，而香港亦是澳洲第五大外国直接投资来源地，资金主要集中在房地产、基础设施及公用事业。他特别以紫金黄金国际与中国电池龙头宁德时代去年在港的两大IPO为例，说明关键矿产供应链公司在港发展潜力巨大。

他又指出，香港作为去年全球最大的IPO市场，处于把握澳洲的资本密集型矿业和关键矿产公司融资机遇的有利位置。

谈到本港的上市规则，张建明欢迎港交所就如何让上市流程变得更简易、无缝和高效进行咨询。他期望交易所未来能以同样方式对待各类型公司，包括风险投资，以及尚未有收入的早期矿业公司。

在全球局势动荡之际，张建明认为，香港作为全球第二大财富管理枢纽，对高净值人士与家族办公室一直极具吸引力。

他观察到中东等地的冲突促使投资者重新思考实物资产的配置，而香港更被视为「安全港」。他留意到，不少企业正寻求方式抵御能源价格波动和管理采购。商会认为，香港邻近中国内地，前往欧美亦非常方便，是环球采购的理想据点