《The Standard》专访︱特区政府积极与企业对话 愿意聆听实际诉求 澳洲商会高度评价香港吸引人才政策

世界动荡，香港作为国际金融中心的韧性更为重要。香港澳洲商会主席张建明接受《The Standard》（《英文虎报》）访问时指，外国企业正重回香港，澳洲国际学校学位更出现候补名单，反映不少澳洲人在港工作。他赞扬香港特别行政区政府不仅积极与企业对话，更会聆听企业诉求，并指在香港开设公司流程较简单，且有多项措施吸引人才来港。

张建明认为香港在「一国两制」下维持其独立的法律与金融体系，并保持以中英双语为官方语言，以及原有生活方式。他指出，香港坚实的普通法法律体系，以及加入海外法官的司法制度，特别让澳洲企业感到安心，亦是香港持续成功的关键。

外国企业重临反映对港信心

香港澳洲商会代表约1,000名会员及280间公司，张建明表示，香港目前正迎来外国企业回归，不仅来自澳洲，更是来自全球。

他特别提到位于九龙塘的澳洲国际学校是绝大多数在港工作的澳洲家庭为子女报读的学校，而该校现时出现了学位候补名单，反映跨国人才对香港的信心。

他又高度评价香港是对人才最友善的地方之一，特区政府在争夺人才上展现行动力，「并非空谈，而是制订具体政策、具体法律，以及具体投入资金。」

张建明指出，在香港开设公司的流程比其他国际大都会简单得多，没有繁琐的规定要求，只需显示其在港发展的决心和投入。他续称，特区政府不仅积极与企业对话，更愿意聆听企业的实际诉求。

香港传统上被视为外资公司进入中国市场的跳板，但张建明指出，香港现在除了是外企进军内地的战略总部，也是内地企业走向海外的门户。

在港开设公司流程简单

张建明认为，尽管香港前景乐观，但仍需不断向世界推广自己的优势。特区政府在这方面做得非常出色，而商会也发挥了关键作用。香港与澳洲在贸易、商业及投资关系密切，同时双方正深化在教育、医疗、人工智能及科技上的合作。

随着政府大力发展创科，香港正迅速崛起成为区域科技中心。张建明透露，目前已有澳洲企业到港发展，以扩大其在区内科技方面的渗透率，其中医疗科技更是澳洲企业擅长的领域。

他又提到，现时逾10万澳洲人居于香港，是澳洲境外第二多澳洲人居住的城市，仅次于伦敦；亦有很多香港人在澳洲求学或工作，显示两地人民往来密切。