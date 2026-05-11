Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

掌掴并扼女友颈致耳膜穿洞 南韩跆拳道教练被控袭击伤人 获准签保守行为1年

社会
更新时间：13:44 2026-05-11 HKT
发布时间：13:44 2026-05-11 HKT

25岁南韩籍跆拳道教练今年1月疑因不满女友把他从睡梦中叫醒，动粗掌掴并以双手扼女友颈项，女友事后到医院检查，发现耳膜穿洞。涉案跆拳道教练被控一项袭击致造成身体伤害，案件今于东区裁判法院提讯。控方同意以签保守行为方式处理本案，被告承认案情后，裁判官高伟雄下令被告守行为12个月及自签1000元。

被告Kim Seokhun，被控于2026年1月11日在铜锣湾渣甸街55号某室袭击Kim Haneul，因而对她造成身体伤害。

被告承认案情指，他和女事主案发时为情侣关系，当日他被女事主叫醒后，用手掌掴女事主左脸，及双手扼女事主颈项约20秒。其后被告离开，女事主则前往医院验伤，她的左耳耳膜穿洞、颈项触痛及脸部擦伤。警方拘捕被告，警诫下他保持缄默。

案件编号：ESCC122/2026
法庭记者：王仁昌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
14小时前
薛家燕两度开腔劝鼎爷放手 直斥李泳汉要反省肯做实有工开：大只又够恶可做保镳劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
02:21
薛家燕两度开腔劝鼎爷放手 直斥李泳汉要反省肯做实有工开：大只又够恶可做保镳
影视圈
7小时前
谷德昭胞姊谷薇丽睡梦中猝逝 离世前姊弟仍传短讯 发文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顾你
谷德昭胞姊谷薇丽睡梦中猝逝 离世前姊弟仍传短讯 发文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顾你
影视圈
2小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
16小时前
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
影视圈
4小时前
星岛申诉王｜花费20万医湿疹一度「想放弃治疗」 女生辞职搬入坪洲病情好转：希望外界多理解
04:57
星岛申诉王｜花费20万医湿疹一度想放弃治疗 女生辞职搬入坪洲改善病情：希望外界多理解
申诉热话
5小时前
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
影视圈
5小时前
00:49
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
16小时前
新闻追击︱AI浪潮冲击Fresh Grad 大学生全职工作机会 3年暴跌六成五
新闻追击︱AI浪潮冲击Fresh Grad 大学生全职工作机会 3年暴跌六成五
社会
6小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
2026-05-10 14:00 HKT