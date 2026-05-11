掌掴并扼女友颈致耳膜穿洞 南韩跆拳道教练被控袭击伤人 获准签保守行为1年

25岁南韩籍跆拳道教练今年1月疑因不满女友把他从睡梦中叫醒，动粗掌掴并以双手扼女友颈项，女友事后到医院检查，发现耳膜穿洞。涉案跆拳道教练被控一项袭击致造成身体伤害，案件今于东区裁判法院提讯。控方同意以签保守行为方式处理本案，被告承认案情后，裁判官高伟雄下令被告守行为12个月及自签1000元。

被告Kim Seokhun，被控于2026年1月11日在铜锣湾渣甸街55号某室袭击Kim Haneul，因而对她造成身体伤害。

被告承认案情指，他和女事主案发时为情侣关系，当日他被女事主叫醒后，用手掌掴女事主左脸，及双手扼女事主颈项约20秒。其后被告离开，女事主则前往医院验伤，她的左耳耳膜穿洞、颈项触痛及脸部擦伤。警方拘捕被告，警诫下他保持缄默。

案件编号：ESCC122/2026

法庭记者：王仁昌