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天文台︱周二多区气温升穿30°C 惟周三起降温 连落七日雨兼有雷暴 周六低见23°C

社会
更新时间：12:00 2026-05-11 HKT
发布时间：12:00 2026-05-11 HKT

天文台今日（11日）表示，高空反气旋会在未来一两日为华南沿岸带来大致良好的天气，该区日间炎热。受低压槽及高空扰动影响，本周后期广东地区有大骤雨及狂风雷暴。预料该低压槽会在周末期间移离沿岸地区，而同时受一股偏东气流影响，广东仍然有骤雨。此外，热带气旋黑格比会在未来一两日于菲律宾以东海域徘徊。

周三起连落七日雨 有骤雨及狂风雷暴

根据天文台九天天气预测，明后两日（12至13日）天气炎气，周二日间部分时间有阳光及炎热。稍后有几阵骤雨，市区最高气温30度，新界多区31度，上水及打鼓岭更料高见32度。不过，周三（13日）起即连落七日雨，间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大，周六（16日）市区气温更低至23度。

未来一两日部分时间有阳光 日间炎热

本港地区下午及今晚天气预测下午短暂时间有阳光，今晚大致多云。吹轻微至和缓东南风。

展望未来一两日部分时间有阳光，日间炎热。星期三稍后有几阵骤雨，星期四及星期五有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。

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