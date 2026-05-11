房委会伙港大研发「智运宝2.0」运送MiC模组 提升地盘运作效率

为应对本港房屋需求，建筑业正转向采用预制建筑模组技术，例如「组装合成建筑法」(MiC) ，而精准的物流调度成为关键。为确保模组按时、按序由工厂运抵工地，房委会联同香港大学共同研发智慧物流运输系统「智运宝2.0」，结合AI震动监测、运输规划等，提升地盘运作效率，系统已在观塘德田街公营房屋发展项目全面落地，并先后夺得2025年香港资讯及通讯科技奖及2026年第51届日内瓦国际发明展金奖。房委会表示，计划将系统推展至北部都会区等更多建筑工程。

房屋署助理署长(发展及采购) 叶成林接受访问时表示，MIC模组体积庞大、重量可观，运输时如依赖纸本记录、对讲机沟通及人手调度等传统方式，极易出现运输车辆排队、模组错配、吊装延误等问题。



系统将推展至北都工程



房屋署总建筑师(发展及标准策划) 黄山指，德田街地盘面积狭小，周边学校林立、道路繁忙，引入「智运宝 2.0」后，估计车辆到达地盘后的等候时间，由以往约30至40分钟，大幅缩短至约10分钟，地盘内部的交通拥堵情况明显改善，运作效率亦大幅提高。叶成林补充，署方短期内会研究将「智运宝 2.0」应用至北部都会区房署的项目中，长远则希望把系统扩展至所有公营及私人房屋的建筑工程。



香港不少旧区道路容易颠簸



香港大学建筑学院房地产及建设系系主任吕伟生表示，「智运宝2.0」基于4个组件运行 ，包括AIoT套件（AiCore）、Agit (智杰)AI伺服器、移动应用程式和仪表板。其中AiCore是一套智慧物联网感测器系统，整合运算模组、全球定位(GPS)感测器、无线通讯模组以及环境感测器。每一块预制建筑模组在工厂出厂时，都会附上一个带有唯一ID的AiCore单元，以实时采集每个模块的位置、速度和震动等信息。

Agit (智杰)AI伺服器可进行震动位置记录、语音讯息警报、车队到达时间预测，以及即时动态路线优化等。吕伟生举例指，香港不少旧区道路容易颠簸，若第一辆运输车出现明显震动，系统会即时回传数据，提醒后续车辆减速，并调整预计到达时间。他补充，司机的手机会安装配套的移动应用程式，用于接收震动警告及协调指令；而仪表板则为MiC项目经理提供集中监督介面，地盘管理人员可透过仪表板实时查看车辆位置及模组状态，并可按需要即时调整到达时间，例如输入「延迟45分钟」及设定临时停靠点后，司机的手机应用程式会立即收到指示，系统亦会同步重新规划路线。

记者：蔡思宇