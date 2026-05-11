新闻追击︱AI浪潮冲击Fresh Grad 大学生全职工作机会 3年暴跌六成五

近年大学生求职越趋困难，根据大学联校就业资料库（JIJIS）提供的最新数据，各行业提供予毕业生的全职工作机会从2023年的8.7万个，暴跌至2025年的3.07万个，跌幅近六成五。为探讨职位空缺大减因由，《星岛》记者近日访问多名来自不同学系的大学四年级学生，他们一致表示求职艰难，原因与职场开始广泛应用人工智能（AI）有关，对4年大学修读的知识能否学以致用，均感到悲观和迷惘。

100次职位申请 仅15次面试机会

3名大学四年级学生近期努力求职或寻找实习工作，同样四处碰壁，其中来自商学院的Yoey表示，有朋友「开excel」统计求职状况，申请职位达100次，随即将截图上载社交媒体，指当中只有15次获得面试机会。她指出，如今职位稀缺，学生只好寻求其他渠道求职，例如在讲座后主动拦截来自不同行业的讲者推销自己。

修读信息工程系的Edwin亦指今年求职艰难，他于今年3月开始求职，申请的职位涵盖网页设计、活动统筹等不同界别，惟几十份申请只获几次面试机会，暂仍未成功获聘。

修读翻译系的Cathy表示，会延迟毕业一年，故此近期寻找实习工作，暂未能找到，「之前经学系介绍，有参加过实习，但自己找就会比较艰难。」

目前本港经济稳定增长，惟大学生却指求职困难，个中原因与AI迅速发展有关。Edwin指出，大学二年级寻找实习时，当时AI准确率不高，雇主仍然期望学生掌握专业技能，但去年感觉雇主态度明显转变，普遍更重视学生对AI工具的熟悉程度。

Yoey亦观察到，很多招聘启事明确要求求职者「善用AI」，面试时雇主亦会提出工作上的难题，要求讲述如何利用AI工具解决，从而作出考核。她补充，很多公司已使用AI工具筛选简历，求职者需命中AI喜好的特定字眼才有机会面试。

课程内容职场未必有用？

AI世代来临，3位受访学生都感到大学课程与现实不同，例如在帮助学生求职方面，Cathy指英文课程导师建议学生不要使用AI，声称「雇主看到你用AI会扣分」，实际上不少公司均要求应征者有使用AI的经验，感觉导师仍未掌握最新资讯，期望大学有更多支援，包括提供学生版AI予同学免费学习，「市面上的免费版AI功能有限，学生未必能真正掌握AI的不同用途。」

Edwin指学系课程内容对实际就业帮助未必太大。他说，明白大学不是职业培训中心，但艰深的学术理论，或会加重学生负担，认为大学应修改教学大纲，释放更多空间让学生学习最新科技。

至于大学所学知识能否在职场发挥用处，两位学生均感悲观和迷惘。Cathy表示，教授均说翻译系学生的语文能力是优势，但个人观察认为，老板往往更看重效率，不介意使用AI，「有一旧嘢出嚟就得。」

Edwin亦有同样感受，指虽然教授强调专业技能很重要，但现实中，对非内行人士来说，未必可分辨个人专业技能与使用AI的差异，而且入门级职位的工作较少涉猎繁复的任务，「看似过得去的创作，如今所有人都可以通过AI生成。」

记者：周育莹