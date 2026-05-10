关爱座变批斗座︱网民促取消 杜绝「倚老卖老」 管浩鸣：文明社会应主动让座 毋须标签

十多年前推出、原意为推广社会关怀有需要人士的「关爱座」（现称「优先座」），近年由于世代矛盾尖锐，经常引起不同年龄层人士冲突，沦为「批斗座」本末倒置。近日一名老妇在港铁车厢内，怀疑为阻后生女坐优先座，手脚齐出又推又扯，扯头发和出脚踢的恶行被车内其他人拍摄下来，片段在网上疯传，不少网民直斥动粗者行为过份、倚老卖老等。事件引起网上一轮应否取消关爱座的讨论，有社福界人士认为，若社会风气足够关爱，确实毋须刻意标签一个座位，也可推广让座予有需要人士，但坦言如今香港社会状况，未足以去到这个地步。

网民批大妈倚老卖老 反思「可否取消关爱座？」

事件亦引起不少市民留言反思，质疑其实「可否取消批斗座（优先座）」，认为社会若回复「见到老人家就礼貌让座几好呀」，不用刻意设关爱座；也有人直言「取消关爱座，一天光晒！冇借口乘机打人！」「强烈要求取消关爱座，啲老人家有时真帮唔落，成日倚老卖老」，认为「香港人会识让座畀真正有需要嘅人」、「取消关爱座，香港人会自律嘅」。

老人家为老不尊，以粗暴方式逼年轻人让座的情况并非香港独有。去年9月，台北捷运一名老妇在旁边仍有其他空位的情况下，多番滋扰并袭击一名长发男子，对方最终将其一脚踢飞，事件亦引起网络世界广泛讨论，部分人认为「博爱座」（类似优先座）已失去博爱原意，变相成为纵容部分人「道德绑架」年轻人让座的工具，视之为「应份」。

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管浩鸣：网络公审文化放大零碎事件

对于社会有否空间取消关爱座，香港社会服务联会主席、立法会议员管浩鸣接受《星岛头条》访问时坦言，「在一个文明社会，对于有需要的人主动让座是最理想的做法，其实毋须刻意标签一个座位」。他认为起初设立关爱座的原意一定是好，但或由于人口结构改变，老人家越来越多，同时可能年长人士脾气较容易暴躁，加上近年手机拍片放上网络公审的文化越趋严重，大众发酵和舆论往往令一些零碎事件被过度放大，加剧社会上暴躁情绪与对立氛围。

不过，他认为今时今日的香港社会氛围，难以直接取消关爱座，相信部分人的确能在无关爱座的情况下主动让座，但他亦指，当年设关爱座，正正因为「有啲人唔让座、挂住打机、瞓着咗」等。他以日本为例，指当地人从小到大都受教育，训练到「自动波让位」，主动让座文化强烈；相反，美国和英国的让座文化则不太常见，因此不同地方情况不同，难一概而论。

2019年九巴辟谣关爱座「有需要都能坐」

翻查资料，港铁于2009年10月起推出「优先座」试验计划，鼓励乘客让座予有需要人士，发挥香港人互相关怀精神，其后相关做法扩至巴士、轻铁、电车等公共交通工具。

早在2019年，一宗「长者追骂已从关爱座让座的学生，车长开声为学生辩护」事件后，九巴随即在社交平台发文回应指「关爱座有需要就可以坐」。九巴当时在帖文表示，明白关爱座推行以来一直引发争议，「关爱座嘅原意就系让畀有需要嘅人坐，不论系身体唔舒服、长者、孕妇、抑或残障人士等等，大家有时候都会有身体唔舒服，想休息嘅时候，肉眼睇唔见但唔代表佢冇需要㗎。」若果刚好没有人需要坐，大家坐下都没有问题。

台湾立法院则于2025年修例，将「博爱座」更名为「优先席」，从过去的「老弱妇孺」优先，扩大为「身心障碍者或有其他实际需要者」，试图缓解让座纠纷。

记者：陈俊豪