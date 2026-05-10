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宏福苑︱合安优化业主简介会安排 SMS向参加者发专属Zoom连结及登入资料

社会
更新时间：15:12 2026-05-10 HKT
发布时间：15:12 2026-05-10 HKT

获委任为宏福苑业主立案法团的管理人合安管理有限公司，将于周二（12日）及下周三（20日）举行两场业主简介会。合安今日（10日）通告作重要更新，为加强网络安全，简介会已采用优化安排，每位参加者将获发专属Zoom连结及登入资料。因此，确认短讯发送时间将有所调整：

5月12日场次：最迟于5月11日收到短讯（附专属连结及登入资料）
5月20日场次：最迟于5月19日收到短讯（附专属连结及登入资料）

每个Zoom连结及帐户均为个人专用，并只限一部装置登入。如业户希望多于一位业主或代表同时出席，应尽快为每位参与者分别重新登记，以获发独立连结。

查询：2599 7525（星期一至五 10:00–19:00）

无需事先注册或登入任何Zoom帐户

合安表示，居民收到短讯SMS后，只需直接点击连结，并输入专属密码即可进入会议，无需事先注册或登入任何Zoom帐户，简化参与流程。

合安仍维持「每户最多可有两部装置同时登入」的安排，若住户需要使用第二部装置登入，只需要为第二部装置登记，即可获发另一组独立连结与密码。

合安简介会已采用优化安排，每位参加者将获发专属Zoom连结及登入资料。
合安简介会已采用优化安排，每位参加者将获发专属Zoom连结及登入资料。

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