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岭澳核电站有备用设备冷却水隔离阀 关闭状态时长超出技术规范要求

社会
更新时间：11:09 2026-05-10 HKT
发布时间：11:09 2026-05-10 HKT

保安局发言人表示，广东省核应急委员会办公室向保安局通报了一则有关深圳大鹏新区岭澳核电站的运行事件。大亚湾核电运营管理有限责任公司已及时向监管单位进行报告，将开展内部经验反馈，并已于其网站公布有关运行事件的详情。

发言人指，上周四（5月7日）岭澳核电站1号机组处于按计划停机换料状态。工作人员开展例行测试期间，为调整设备冷却水流量，在主控室远程关闭了其中一个备用设备冷却水隔离阀，并于当天将其恢复到正常状态。由于该隔离阀处于关闭状态的时长超出技术规范书要求，根据国际核事件分级标准及核安全法规，本次情况于5月8日界定为0级偏差。

处理过程中，1号机组始终处于安全状态，三道安全屏障完整，无放射性物质对外释放。是次偏差对机组安全、员工健康、周边公众和环境并没有影响。

大亚湾核电运营管理有限责任公司已于其网站公布上述运行事件的详情，公众可在其网站的「核安全信息公开」内的「运行事件」分页上找到相关资讯。

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