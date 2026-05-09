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港铁Rapper Hinson转职公关即开工 参与红磡站铁路展升级 「载遇‧站见」庆祝活动

社会
更新时间：20:07 2026-05-09 HKT
发布时间：20:07 2026-05-09 HKT

港铁公司今日（9日）公布，位于港铁红磡站的大型铁路展览扩充后，将于本月16日以全新面貌回归，同日举行铁路展重新开幕的庆祝活动。以英语、粤语及普通话「Rap式」分流爆红的车站助理Hinson日前才称自己将「转车」，在新部门接受新挑战，成为「全职铁路人」后，记者今日赫然发现，原来转职任港铁公共关系助理的Hinson已经上班，并初试啼声，参与今日的红磡站「载遇‧站见」展览活动。

由相中可见，Hinson在活动中全程笑容满面，投入感十足，惟暂无发挥其「Rap式」特长。

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港铁红磡站铁路展升级 「载遇‧站见」5.16起免费入场 新增列车模拟驾驶体验

今次铁路展以全新名称「载遇‧站见」亮相，在保留4架退役列车的同时，亦新增列车模拟驾驶体验及多项互动展区，让公众一站式探索铁路日常运作背后的专业工作，以及铁路与城市发展的紧密连系。

「载遇‧站见」铁路展扩充后，新增「我要做车长」列车模拟驾驶体验，参观者可登上专为训练车长而设的模拟驾驶室，亲身体会驾驶基本操作，此体验需另行预约及购买体验套票，并可获得展览独家纪念品。展览亦新增模拟隧道维修及车务控制中心场景，让参观者了解铁路全天候安全运作的「幕后功臣」。小朋友更可试穿模拟职员及工程人员制服，于不同场景拍照留念。

「载遇‧站见」铁路展将由本月16日起，逢星期五、六、日及公众假期，免费开放予公众人士入场参观。公众人士可由本月11日早上10时起，于网站查看并预约30天内的场次。

 

 

 

 

 

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