六合彩︱头奖2200万今晚搅珠 即睇近50期最旺号码

第49期六合彩今晚（5月10日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,200万元。今晚9时15分截止售票。

28、37、6 搅出最多

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号码为28，搅出13次；其次为2、37、46，均搅出12次；12和14则各搅出11次。

屯门市广场投注站成为最幸运投注站。

10大最幸运投注站 屯门市广场最旺

马会3月31日公布，「最幸运投注处」易主，中环士丹利街投注处保持长达32年的纪录被中断，由屯门市广场投注处以48次中头奖次数，登上10大幸运投注站之首。