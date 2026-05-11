绿绿赏回收奖赏多元化 回收积分兑换现金交水电煤 奖赏涵盖全港15万商户

环保署「绿绿赏」电子积分计划自5月4日起进一步电子化，透过与AlipayHK合作，加上原有的Carbon Wallet及「易赏钱」平台，回收奖赏迈向多元化。用户现可将「绿绿赏」积分灵活兑换至三大平台，应用范畴广泛涵盖全港逾 15 万个合作商户。除了换领免费港铁车票、兑换飞行里数及餐饮礼券外，积分更可直接作为现金抵扣水电煤帐单费用。不少市民认同电子兑换方式多元化，显著提升了参与回收的意欲。

「绿绿赏」自 2020年推出至今，登记用户已突破120万，当中约九成用户使用手机应用程式。市民只需透过遍布全港的「绿在区区」的回收点（包括回收环保站、回收便利点及回收流动点）、环保署的智能回收箱或智能厨余回收箱提交回收物，即可赚取积分。

除了可在全线「绿在区区」设施换领50元超市实体现金券，方便市民购买日常用品外，更可随时随地透过「绿绿赏」App一键将积分无缝转换为 Carbon Wallet 积分、易赏钱积分或 AlipayHK 的 A. Point。

市民邝太自登记成为「绿绿赏」用户后已累计回收逾300次。她指出，以往换领实体礼品常受地域及库存限制，例如心仪礼品缺货或需专程前往换领点。自转向电子兑换后，现在不必累积数千分去换实体现金券，随时随地转换成电子积分，购物时直接扣减现金，认同能增加参与回收的动力。自「绿绿赏」上周与AlipayHK连结后，另一位市民吴太也将部分积分转成A. Point，她大赞灵活性高。

兑换流程简单，举例说，用户只需在「绿绿赏」手机应用程式内绑定易赏钱或 AlipayHK 帐户，然后在「积分兑换」选项中直接转换成积分。积分换算方面，每100分「绿绿赏」积分可兑换为 100 分 Carbon Wallet 积分、50 分「易赏钱」积分，或 1,000 分 AlipayHK A.Point。

邝太自登记成为「绿绿赏」用户后，回收次数累计逾300次，她指将积分转到其它电子平台，兑换方式更具灵活性。

「绿绿赏」自5月4日起连结AlipayHK 平台，「绿绿赏」积分更可转化为A.Point。

「绿绿赏」积分可转为AlipayHK、Carbon Wallet和易赏钱等平台的电子奖赏，当现金或兑换现金券使用。

三大平台奖赏覆盖15万合作商户

相较于传统兑换实体礼品，三大电子平台合作商户超过 15 万家，涵盖网购、缴费、交通、零售及餐饮，兑换灵活性及性价比更高。不同奖赏平台不定时与特定商户进行短期推广，让用户享有比平时更多的折扣和优惠。

在 Carbon Wallet 平台，用户可用 1,000 积分换领法国护肤品牌 50 元优惠券，或以 4,500 积分兑换 Pacific Coffee 植物奶饮品。今年 6 月 30 日前，更可用低至 3,000 积分换领港铁本地电子单程票。

「易赏钱」平台则展现高度灵活性。每 1,000「绿绿赏」积分可换取 500「易赏钱」积分，于百佳超级市场、屈臣氏及丰泽消费时直接抵销 10 元现金。此外，亦可以750分免费换领6包装维他奶茉莉花茶豆乳或以积分加钱换购个人护理产品。该平台更有「隐藏玩法」，每 1,500「易赏钱」积分可兑换 300「亚洲万里通」里数，意味 3,000「绿绿赏」积分透过「易赏钱」平台即可变换为 300 里数，适合旅游爱好者。

至于 AlipayHK 平台，每 100「绿绿赏」积分可转化为 1,000 A. Point，可直接用于缴交水电煤费、电讯费、差饷及税务，亦支持 HKTVMall、淘宝、拼多多网购或支付电召车费用。

用户亦能以低至 10 A. Point 兑换餐厅礼券，如凭券以20元优惠价购买南记粉面原价45元粉面餐；或以「积分加现金」的模式加购大型快餐店的电子现金券，如500积分加88元换购翠华餐厅100元电子现金礼券。同时，AlipayHK推出迎新优惠，由2026年5月4日至10月31日，首次于「绿绿赏」手机应用程式绑定 AlipayHK 并成功把「绿绿赏」积分转换为A. Point 的用户，可获迎新赏 ——消费满HK$100减HK$10惠康电子优惠券乙张。

实体卡用户须限期前完成实名登记

目前仍有约一成用户使用「绿绿赏」实体积分卡。环保署提醒，未完成实名登记的实体卡自5月4日起已停止发放新积分。现有积分仍可于2026年8月31日前兑换礼品，或将积分转移至手机应用程式帐户。

为贯彻「以民为先」的服务宗旨，环保署已在全线「绿在区区」约700个回收点增设临时服务站，特别是在主要屋邨的回收高峰时段，安排前线职员协助长者及有需要人士下载 App，并办理实体卡积分转移至手机应用程式的手续。