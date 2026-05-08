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宏福苑执拾︱5.21起再可分批上楼 维持4人逗留3小时安排 宏仁、宏新、宏泰首轮（附时间表）

社会
更新时间：16:42 2026-05-08 HKT
发布时间：16:42 2026-05-08 HKT

政府今日（8日）公布大埔宏福苑7幢受火楼宇居民再次返回单位执拾的详情，居民获安排于5月21日至29日共9日内，分批上楼执拾。

7幢楼宇每日开放两至三幢，每幢以梅花间竹的方式开放10个楼层，由低层做起。详情如下：

5月21日至23日（星期四至星期六）

 宏仁阁 宏新阁

宏泰阁

5月24日至26日（星期日至星期二） 

 宏建阁 宏昌阁

5月27日至29日（星期三至星期五）

 宏道阁  宏盛阁

不限上落次数

楼宇其余的开放安排与上次的做法大致相若。上午的开放时段为9时至下午1时，下午时段为2时30分至6时30分。上楼人数方面，每个单位可让4名居民一同上楼，居民可于单位内逗留3小时及不限上落次数。

「一户一社工」会通知住户上楼的时段及注意事项，协助住户预先登记上楼人士的资料。上楼当天，每户已预先登记上楼的人士，可直接到广福社区会堂办理登记和领取防护装备及上楼物资，随后上楼执拾。

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