「金融界拳王」李振邦欺诈罪成求情指患罕见病不适合判囚 官指惩教署有适当支援 终判囚2年

上市公司前主席、「金融界拳王」李振邦被指助公司购入劳斯莱斯汽车时，夸大牌照税款约80万元。李振邦经审讯后被裁定串谋诈骗罪脱，欺诈罪成。辩方早前求情指李患罕见病喉痉挛及幽闭恐惧症，「坐监非常危险」。暂委法官黄士翔今于西九龙裁判法院（暂代区院）指出，李振邦明知实际金额亦有责任修改，却选择保留差额，不论有否预谋均属严重罪行，监禁是合适选项。黄官接纳李患罕见病及幽闭恐惧症，但认为无证据显示还押会使他生命受到不必要风险，惩教署亦会有适当支援，因此判处入狱2年；黄官另下令李赔偿涉案得益予受害公司。

辩方力陈被告健康状况不宜入狱冀判社服令

辩方资深大律师谢华渊引述多份医学报告求情，指李振邦罹患的喉痉挛属复发性，李的复发频率高，他曾在检验期间发作。喉痉挛的起因众多，包括气味、进食、空气污染及物理压力等，发作突然而无先兆。辩方续指，发作时会出现呼吸困难甚至窒息，严重可致血含氧量下降，影响脑部，多位医生均指喉痉挛发作可以致命。如若发作，需由旁人进行急救动作，如下颚推举法，更甚者必须到急症室求医，进行外科气道。因此辩方力陈监狱的环境不适合李振邦。

黄官回应指，监狱一定会有急救设施，而报告未明确提到喉痉挛患者不可以身处监狱。辩方解释，在监狱内不能要求同仓囚犯时刻关注，一旦病发便立刻通知急救人员，单独囚禁亦同理。反而「喺屋企就唔同啦」，家人会学习相关知识，并立刻协助。辩方担心惩教署无相关经验，若未能及时发现李振邦病发并通知送院，万一出事「唔想惩教署负呢个责任」。

黄官反驳指「咁所有幽闭恐惧症嘅人都唔使坐监」，辩方强调李振邦属特殊情况（exceptional circumstances），亦相信难有重复，不会令法庭自此开先例。辩方重申感化官建议李履行社会服务令，而惩教署的设施不能应对李突发性且致命的病情，冀法庭可索社会服务令报告。黄官提及医学报告不建议李工作，他如何履行社会服务？辩方笑言感化官会适当安排，「相信唔会叫佢担泥」，不会让被告做劳动性高的工作。

官指监禁乃唯一选项 惩教署会有适当支援

黄官判刑时引述李振邦背景，李是基层家庭中的长子，他自少习武师从叶准，投身体育工作曾获功夫国际奖项，有「南拳王」之称。李赴美修读营养学博士，其后曾任健身教练、美容中心顾问，撰写专栏及为明星设计教程等。黄官续指，李是家中经济支柱，家人因本案饱受情绪折磨。

黄官接纳李振邦患罕见病喉痉挛，但指出惩教署院所均有专业医生及护士驻守，尤其现在得知李的病情，惩教署及医护人员会有足够知识可作合适安排。黄官认为李的病情在狱内外均有风险，不会因还押造成复发风险。因此黄官认为监禁为唯一选项，并以2年半作起点；考虑到李已改过自新，过往热心公益以及健康因素，黄官酌情减刑判处入狱2年。

42岁PF Group Holdings Limited前执行董事兼主席李振邦被控于2020年12月18日至2021年1月7日期间，串谋他人不诚实地向PF Group虚假地表示，公司须向亿锋支付逾381万元购买一辆汽车；另于2021年2月19日至3月3日期间，向PF Group虚假地表示须支付逾238万元清缴一辆汽车的首次登记税，导致李从中获得利益，或导致PF Group有相当可能会蒙受不利。

案件编号：DCCC630/2023

法庭记者：雷璟怡