食环署利用人工智能系统打击冷气机滴水  料全年可处理400至500个黑点

食环署会于本月至9月展开大规模打击冷气机滴水行动，在全港选定超过300个冷气机滴水黑点，采用第三代人工智能冷气机滴水调查系统，以针对性策略加强执法。食环署助理署长（行动）温智舜相信全年计算可处理400至500个黑点。

夜间调配七成人手 优先处理300黑点

温智舜今（5月7日）在电台节目表示，在全港优先拣选了300个冷气机滴水黑点，特征是滴水情况比较严重，当中40至50个黑点更是影响市民候车。他又指，这些黑点通常位于旧区，大厦没有安装冷气机去水喉管，而且面向街道。署方会利用冷气机滴水调查系统 ，以及沿用去年开始的人手分配策略，将七成人手分配在晚上，三成人手在早上，专门针对冷气机滴水高峰时段进行调查和执法。

他续称，目前有300多名衞生督察在夏季时兼顾处理冷气机滴水工作，如滴水情况获大幅改善，人员会转为处理其他地方，相信全年计算可处理400至500个黑点。

温智舜指，署方今次采用第三代人工智能冷气机滴水调查系统，增加了AI影像识别技术，配备红外线夜视镜，能够远距离探测，准确标示出滴水位置及源头，执法人员只需在目标大厦对面马路架设仪器，便能清晰侦测高达40楼的滴水情况，大幅减省以往只靠肉眼视察的调查时间。

第三代AI系统锁定源头成效翻逾倍

他指出，2023年全年仅处理3千部冷气机，自2024年夏季开始应用该系统后，处理量倍增至6600多部冷气机，2025年更增至8600多部，数字较2023年大幅飙升近三倍。目前全港19个分区已各配备一部新系统。署方未来亦积极探索更高自动化的科技，期望日后能结合3D地理物理数据，让相机自动拍摄并直接标示出滴水单位的具体楼层与源头。

温智舜表示，署方从4月开始展开全港宣传，期望市民正视及提早处理冷气滴水问题，亦与物业管理公司紧密合作，在大厦及屋苑范围派发宣传单张及展示海报，亦在人流密集的街道设立宣传站，教导市民保养冷气机的防滴水方法，呼吁大众在夏季前及早主动检查及维修冷气机。

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