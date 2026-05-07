Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑听证会︱审批生口时以为是保护窗户 ICU：无意识过系畀人出入

社会
更新时间：11:09 2026-05-07 HKT
发布时间：09:30 2026-05-07 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（7日）举行第23场听证会，亦是第四轮听证会的第2场会议。听证会将传召一位证人，房屋局独立审查组（Independent Checking Unit，ICU）高级屋宇保养测量师容兆伦。

5月7日听证会重点：

  • 容兆伦同意，小型工程监管制度下，无要求定期巡查，只会在收到具体投诉或查询时，才会实地巡查。

  • 宏福苑改建及加建工程被归类为小型工程第二级别，即中等风险，无需专业人士监督。容兆伦解释，大维修的外墙工程仅涉及翻新与换饰面，如范围较小其实风险较细。

  • ICU对小型工程审查分3种抽样检查，其中「实地审查（SAC）」是完工后才进行，故宏福苑不会被审查。委员会质疑完工后才审查「工人已经走晒，棚已经拆晒」，容兆伦称SAC只确保工程成品符合规例。

  • ICU接获48份翻新相关小型工程申请，只随机抽选两份进行基本审查，涉及宏昌阁及宏志阁，注册承建商非宏业，而是置富建筑。

  • 容兆伦指，审批生口时以为相关部分属窗户临时保护措施，「当时冇意识过呢个系畀人出入嘅生口」。

  • ICU指与屋宇署沟通有误差，屋宇署在大火前未告知更新抽样巡查指引，新措施下，小型工程又有监工计划书的一级工程中，会随机抽取不少于20％作实地巡查。

  • 陆启康批评容兆伦解释牵强，令人感觉是推卸责任。

房屋局独立审查组高级屋宇保养测量师容兆伦（右二）。
房屋局独立审查组高级屋宇保养测量师容兆伦（右二）。

【12:42】就生口情况代表政府的资深大律师孙靖干问容兆伦，看到窗户转成木板时，记忆中有何观察。容兆伦指，留意到有部分窗户以板盖上，其他状况则与原本一样，未见换成防火窗，强调如明显违反建筑条例或有危险情况，他会表示关注。

孙靖干再问ICU员工组成时，容表示，该组共有14名员工，其中包括4名专业同事、5名技术人员，其余为文书同事。

孙靖干再问容是否同意有关部门在事件中负有一定责任，而非试图推卸责任。容同意「我要将我所知道的都要讲出来，不是因为我不知道就不关我事，我从来没有这样的打算。」

陆启康批评容兆伦解释牵强似推卸责任

【12:10】陆启康表示，委员会代表律师向容兆伦提出多条问题，但对方的解释相当牵强，令人感觉是在推卸责任。

容兆伦解释，有关与屋宇署的沟通情况，并非事后试图归咎他人，而是事后才发现屋宇署存在某种做法，而他们此前确实不知情。容兆伦强调，他的意思并非「你不说我便不做」。

ICU现时有14名成员

委员会委员欧阳伯权关注现时ICU有几多人？容兆伦回应表示有14人。

杜淦堃指，屋宇署于2023年实施两项涉及小型工程监管的新政策，要求随机抽查不少于20%的新监工计划书作实地巡查。容兆伦解释，是指本身受审查而且有监工计划书的工程当中，再抽查20％项目。

不过，杜淦堃认为即使采用新目标，ICU所进行的实地安全巡查次数依然非常有限，假设一个月仅有5宗个案，按20%计算亦只会抽查一宗。被问及会否考虑增加巡查比例时，容兆伦回应称，现阶段会继续按既有安排执行，并会适时提高所占百分比。

ICU：亲身到场能看出问题

【11:35】委员会主席陆启康关注目前监管似乎过于侧重施工前的审批，但对「施工过程是否安全」却近乎「零监管」。容兆伦回应称，根据小型工程规例，施工过程会由专业人士跟进。陆启康指：「变相你哋对呢啲嘢好容易就忽略咗，因为你哋都无留意。」

独立委员会委员陈健波指出，听证会上多次有人就「生口」问题作供，劳工处认为有需要，消防处则指出存在风险。他追问ICU两组之间有否讨论过「生口」的安全问题，直言「好明显系一个安全隐患」。容兆伦承认「事前冇谂过，大火之后才有讨论。」

陈健波强调，社会不断转变，安全标准亦须持续检讨改进，并呼吁相关人员应以同理心审视风险：「你哋会唔会真系用平常心，你住喺度都觉得危险。」

杜淦堃指，若ICU在审查过程中「未见明显违规」，是否反映现行制度可能存在极大问题？容兆伦同意。

杜淦堃续指：「但如果连专业人士都未能察觉的安全问题，我谂不可能期望普通居民会感到有问题，一般市民又如何能得知当中存在如此重大的风险？」

容兆伦回应称：「单凭照片无法看出问题，亲身到现场就睇到。」杜淦堃表示：「紧系啦，因为你哋都无到现场视察。」

ICU以为生口是窗户临时保护措施

【11:20】杜淦堃表示，ICU共接获48份相关申请，并从中随机抽选两份进行基本审查，其余46份未获抽中的个案将不会处理。容兆伦同意。杜指，抽中作基本审查的两份申请，涉及宏昌阁及宏志阁，主要包括楼梯间防护栏及窗户改动。会上披露，注册承建商并非宏业，而是置富建筑；认可人士为黎家荣及戚务坚；检验人员则为吴跃。

会上亦展示了现场「生口」图、图则及监工计划书。杜淦堃指出，ICU的审查由容兆伦所属小组负责，现场监测小组（SMT）则审视监工计划书，两个小组均认为妥当后，审查方获通过。ICU曾于2025年5月26日致函认可人士黎家荣，要求修改窗户改动的物料等问题。最终，订明建筑专业人士提交经修订的计算资料，ICU审核后认为合格。

杜淦堃询问，审查期间是否有人留意到「生口」的存在。容兆伦回应指，当时留意到相关部分属窗户的临时保护措施，认定为一个更换窗户的工程，直至现时才知悉该处实为供人员出入的「生口」。他表示，开工前存在多种状况，当时审查的重点在于小型工程是否合法。杜淦堃则指出，开工前该处已无窗户，看似出入口。

容兆伦表示：「当时冇意识过呢个系畀人出入嘅生口」，引起在场人士哗然。

杜淦堃追问：「人嘅『生口』？」容兆伦指：「即系畀人出入嘅『生口』。」杜淦堃再问：「你以为系烂咗？」容兆伦回答：「系。」

其后，杜淦堃展示另一张相片，指出该「生口」设有锁具及警告标示，提醒切勿爬出，关注ICU会否认为后楼梯由窗变成板后，已不具保护性质。容兆伦则回应：「但个板可以保护个窗，个窗可以有不同状况，当时睇法系咁。」

ICU指与屋宇署沟通有误差 未被知会工地审查新安排

容兆伦证供提到，自己从未见过后楼梯「生口」，以往处理的房署维修工程均是用吊船分批进行，杜淦堃指生口都是动工后开、完工前关，既然ICU的实地巡查都只是动工前及完工后进行，自然未见过生口。杜亦不解，明明照片上的生口有上锁，甚至有门可以打开，为何ICU仍可觉得该些改动是「为保护个窗」，容沉默，无正面回应。杜续指，ICU即使收到投诉做动工前实地审查（PSAC）是有可能发现生口，但其实ICU每年也只做25宗PSAC ，99.9%的工程都不会涵盖。

另外，容兆伦证供也提到，ICU及屋宇署沟通有误差，因为屋宇署新增了每年会在被选中做基本检查（AFC），同时又有监工计划书中的一级别工程中，抽取不少于20%工程作安全巡查，但指ICU在大火前并未被知会屋宇署更新了工地审查安排。容指出，宏福苑当时有2宗工程被抽中做AFC，且有监工计划书，而同期只有另外一宗地盘工程合乎被抽取资格，称如果ICU事前得悉有关安排，宏福苑有很大机会获抽中让ICU派员巡查。

杜斥容是否想对居民表示：「如果唔系屋宇署沟通问题，ICU就会派人到场，亦会发现生口？系屋宇署有问题？」容否认，只表明想带出ICU事前不知道安排有更新。

杜又明言「讲返早啲知道，唔系好有用。」容又同意，「ICU睇相睇唔出生口，但派人落场便会发现。」杜也质疑，即使有所谓20%安全巡查安排，但获抽中做AFC，同时又有监工计划书中的一级别工程数量稀少，从中做20%也可能只是每月做一宗，质疑其作用。容称ICU会跟随屋宇署做法，提升抽查百分比。

代表委员会的资深大律师杜淦堃。
代表委员会的资深大律师杜淦堃。

宏福苑改建及加建工程列中等风险 无需专业人士监督

【10:58】杜淦堃探讨小型工程的分级及ICU审查工作。他指现行小型工程按风险分为三个级别，除较高风险的第一级别工程须委任订明建筑专业人士（PBP）设计及监督，并由注册承建商施工，中等风险的第二级别，及低风险的第三级别，只须委任注册承建商，无需订明专业人士参与。

以宏福苑个案为例，杜淦堃指项目涉及8幢超过30层高的大厦，进行整栋外墙翻新，包括拆除石屎、更换饰面及搭建大量棚架；而相关小型工程申请共48份，其中24份属第一级别，24份属第二级别。然而，即使是第二级别工程，由于同时受强制验楼计划涵盖，实质上仍须委任专业人士处理，惟纯粹按小型工程制度，第二级工程仅依赖承建商自我监管，并无建筑师或结构工程师核实。容兆伦同意。

因此，杜淦堃问到现行的大型工程「改建及加建工程」（A&A works）中，整栋大厦的外墙翻新会被视为「高风险工地」，质疑为何宏褔苑涉及大规模的大厦外墙翻新，工程却被归类为小型工程第二级别（中等风险），只需注册承建商负责，无需专业人士监督。容兆伦解释，原意是改建加建工程的外墙工作不单是维修或换饰面，同时还涉及其他改建加建，故风险较大；大维修的外墙工程仅涉及翻新与换饰面，如范围较小其实风险较细。

不过杜指出，外墙工程始终牵涉行人风险，且宏福苑工程范围大，也涉及水缸等改装工程，质疑原有制度忽略了一类工程本身的风险。容兆伦同意「有问题」，认同原有制度下，小型工程极度依赖承建商自己。杜表示，屋宇署早前已表明，火灾后已审视现行制度并将作出改进。

委员会质疑完工后实地审查「人走晒、棚拆晒」 容：只确保工程成品合规

至于ICU对小型工程申请的审查机制，杜指，除了收到申请后会进行基本的表格筛查，确保填表无甩漏，ICU对小型工程的审查分为3种抽样检查，分别为开工前的文件审核「基本检查（AFC）」、完工后实地检查的「实地审查（SAC）」，及开工前的「动工前实地审查（PSAC）」。

容兆伦同意，SAC是完工后才进行，故未完工的宏褔苑本就不会被审查。杜质疑完工后「工人已经走晒，棚已经拆晒」；容强调，SAC本身的目的也只是确保工程成品符合规例。

AFC及PSAC均是开展工程前进行，前者只涉及文件检查，后者实地检查的目标是防止承建商未按规定提交通知便偷步动工，其他工程安全问题并非检查目标。容兆伦同意，ICU于工程进行期间并无实地监察方案，依赖其他人的投诉，及工程承办商本身。

容兆伦证人供词指本港小型工程制度属「自我规管」

【10:19】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示，房屋局独立审查组高级屋宇保养测量师容兆伦在2020年10月14日加入ICU，2024年9月26日担任小型工程小组的主管，管理监督小型工程文件，包括审核工作。加入ICU前，容兆伦亦曾任职于房屋署屋邨管理处。

杜淦堃指，容兆伦的证人供词提到，现时本港的小型工程制度属于「自我规管」，主要依赖指定建筑专业人士及注册承建商进行工程设计与视察。

棚网及发泡胶投诉归强制验楼小组管

杜淦堃提到，宏福苑大维修涉及多项不同工程，ICU一共接获48份与翻新相关的小型工程申请，24份属高风险的第一级，另外24份属第二级别。

容兆伦同意，小型工程监管制度下，无要求定期巡查，房屋署只会在接获具体投诉或查询时，才会实地巡查。若没有与特定工程程序相关的投诉，则不会主动派员巡查。

杜淦堃随后问及有关棚网安全和发泡胶封窗的投诉，容兆伦表示，两者与强制验楼小组有关，即另一名ICU代表古小平所领导的小组。他强调是内部分工，避免两个小组重复处理同一件事。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：何健勇

相关新闻：

宏福苑听证会｜后楼梯生口、发泡胶封窗等工程风险 均属ICU管辖范围

宏福苑听证会︱若知长时间发泡胶封窗会发停工令 古小平 : 畀宏业及鸿毅「呃咗」!

宏福苑听证会｜居民投诉相片见发泡胶封窗 惟古小平未有留意 称注意力「喺石屎度」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
19小时前
秀茂坪宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
00:40
宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
突发
4小时前
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
食用安全
5小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
7小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
20小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
22小时前
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
2026-05-06 11:35 HKT
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
饮食
22小时前
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
影视圈
19小时前
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
影视圈
4小时前