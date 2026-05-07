宏福苑听证会︱审批生口时以为是保护窗户 ICU：无意识到系畀人出入︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（7日）举行第23场听证会，亦是第四轮听证会的第2场会议。听证会将传召一位证人，房屋局独立审查组（Independent Checking Unit，ICU）高级屋宇保养测量师容兆伦。

5月7日听证会重点：

容兆伦同意，小型工程监管制度下，无要求定期巡查，只会在收到具体投诉或查询时，才会实地巡查。

宏福苑改建及加建工程被归类为小型工程第二级别，即中等风险，无需专业人士监督。容兆伦解释，大维修的外墙工程仅涉及翻新与换饰面，如范围较小其实风险较细。

ICU对小型工程审查分3种抽样检查，其中「实地审查（SAC）」是完工后才进行，故宏福苑不会被审查。委员会质疑完工后才审查「工人已经走晒，棚已经拆晒」，容兆伦称SAC只确保工程成品符合规例。

ICU接获48份翻新相关小型工程申请，只随机抽选两份进行基本审查，涉及宏昌阁及宏志阁，注册承建商非宏业，而是置富建筑。

容兆伦指，审批生口时以为相关部分属窗户临时保护措施，「当时冇意识过呢个系畀人出入嘅生口」。

房屋局独立审查组高级屋宇保养测量师容兆伦（右二）。

ICU：亲身到场能看出问题

【11:35】委员会主席陆启康关注目前监管似乎过于侧重施工前的审批，但对「施工过程是否安全」却近乎「零监管」。容兆伦回应称，根据小型工程规例，施工过程会由专业人士跟进。陆启康指：「变相你哋对呢啲嘢好容易就忽略咗，因为你哋都无留意。」

独立委员会委员陈健波指出，听证会上多次有人就「生口」问题作供，劳工处认为有需要，消防处则指出存在风险。他追问ICU两组之间有否讨论过「生口」的安全问题，直言「好明显系一个安全隐患」。容兆伦承认「事前冇谂过，大火之后才有讨论。」

陈健波强调，社会不断转变，安全标准亦须持续检讨改进，并呼吁相关人员应以同理心审视风险：「你哋会唔会真系用平常心，你住喺度都觉得危险。」

杜淦堃指，若ICU在审查过程中「未见明显违规」，是否反映现行制度可能存在极大问题？容兆伦同意。

杜淦堃续指：「但如果连专业人士都未能察觉的安全问题，我谂不可能期望普通居民会感到有问题，一般市民又如何能得知当中存在如此重大的风险？」

容兆伦回应称：「单凭照片无法看出问题，亲身到现场就睇到。」杜淦堃表示：「紧系啦，因为你哋都无到现场视察。」

ICU以为生口是窗户临时保护措施

【11:20】杜淦堃表示，ICU共接获48份相关申请，并从中随机抽选两份进行基本审查，其余46份未获抽中的个案将不会处理。容兆伦同意。杜指，抽中作基本审查的两份申请，涉及宏昌阁及宏志阁，主要包括楼梯间防护栏及窗户改动。会上披露，注册承建商并非宏业，而是置富建筑；认可人士为黎家荣及戚务坚；检验人员则为吴跃。

会上亦展示了现场「生口」图、图则及监工计划书。杜淦堃指出，ICU的审查由容兆伦所属小组负责，现场监测小组（SMT）则审视监工计划书，两个小组均认为妥当后，审查方获通过。ICU曾于2025年5月26日致函认可人士黎家荣，要求修改窗户改动的物料等问题。最终，订明建筑专业人士提交经修订的计算资料，ICU审核后认为合格。

杜淦堃询问，审查期间是否有人留意到「生口」的存在。容兆伦回应指，当时留意到相关部分属窗户的临时保护措施，认定为一个更换窗户的工程，直至现时才知悉该处实为供人员出入的「生口」。他表示，开工前存在多种状况，当时审查的重点在于小型工程是否合法。杜淦堃则指出，开工前该处已无窗户，看似出入口。

容兆伦表示：「当时冇意识过呢个系畀人出入嘅生口」，引起在场人士哗然。

杜淦堃追问：「人嘅『生口』？」容兆伦指：「即系畀人出入嘅『生口』。」杜淦堃再问：「你以为系烂咗？」容兆伦回答：「系。」

其后，杜淦堃展示另一张相片，指出该「生口」设有锁具及警告标示，提醒切勿爬出，关注ICU会否认为后楼梯由窗变成板后，已不具保护性质。容兆伦则回应：「但个板可以保护个窗，个窗可以有不同状况，当时睇法系咁。」

宏福苑改建及加建工程列中等风险 无需专业人士监督

【10:58】杜淦堃探讨小型工程的分级及ICU审查工作。他指现行小型工程按风险分为三个级别，除较高风险的第一级别工程须委任订明建筑专业人士（PBP）设计及监督，并由注册承建商施工，中等风险的第二级别，及低风险的第三级别，只须委任注册承建商，无需订明专业人士参与。

以宏福苑个案为例，杜淦堃指项目涉及8幢超过30层高的大厦，进行整栋外墙翻新，包括拆除石屎、更换饰面及搭建大量棚架；而相关小型工程申请共48份，其中24份属第一级别，24份属第二级别。然而，即使是第二级别工程，由于同时受强制验楼计划涵盖，实质上仍须委任专业人士处理，惟纯粹按小型工程制度，第二级工程仅依赖承建商自我监管，并无建筑师或结构工程师核实。容兆伦同意。

因此，杜淦堃问到现行的大型工程「改建及加建工程」（A&A works）中，整栋大厦的外墙翻新会被视为「高风险工地」，质疑为何宏褔苑涉及大规模的大厦外墙翻新，工程却被归类为小型工程第二级别（中等风险），只需注册承建商负责，无需专业人士监督。容兆伦解释，原意是改建加建工程的外墙工作不单是维修或换饰面，同时还涉及其他改建加建，故风险较大；大维修的外墙工程仅涉及翻新与换饰面，如范围较小其实风险较细。

不过杜指出，外墙工程始终牵涉行人风险，且宏福苑工程范围大，也涉及水缸等改装工程，质疑原有制度忽略了一类工程本身的风险。容兆伦同意「有问题」，认同原有制度下，小型工程极度依赖承建商自己。杜表示，屋宇署早前已表明，火灾后已审视现行制度并将作出改进。

委员会质疑完工后实地审查「人走晒、棚拆晒」 容：只确保工程成品合规

至于ICU对小型工程申请的审查机制，杜指，除了收到申请后会进行基本的表格筛查，确保填表无甩漏，ICU对小型工程的审查分为3种抽样检查，分别为开工前的文件审核「基本检查（AFC）」、完工后实地检查的「实地审查（SAC）」，及开工前的「动工前实地审查（PSAC）」。

容兆伦同意，SAC是完工后才进行，故未完工的宏褔苑本就不会被审查。杜质疑完工后「工人已经走晒，棚已经拆晒」；容强调，SAC本身的目的也只是确保工程成品符合规例。

AFC及PSAC均是开展工程前进行，前者只涉及文件检查，后者实地检查的目标是防止承建商未按规定提交通知便偷步动工，其他工程安全问题并非检查目标。容兆伦同意，ICU于工程进行期间并无实地监察方案，依赖其他人的投诉，及工程承办商本身。

容兆伦证人供词指本港小型工程制度属「自我规管」

【10:19】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示，房屋局独立审查组高级屋宇保养测量师容兆伦在2020年10月14日加入ICU，2024年9月26日担任小型工程小组的主管，管理监督小型工程文件，包括审核工作。加入ICU前，容兆伦亦曾任职于房屋署屋邨管理处。

杜淦堃指，容兆伦的证人供词提到，现时本港的小型工程制度属于「自我规管」，主要依赖指定建筑专业人士及注册承建商进行工程设计与视察。

棚网及发泡胶投诉归强制验楼小组管

杜淦堃提到，宏福苑大维修涉及多项不同工程，ICU一共接获48份与翻新相关的小型工程申请，24份属高风险的第一级，另外24份属第二级别。

容兆伦同意，小型工程监管制度下，无要求定期巡查，房屋署只会在接获具体投诉或查询时，才会实地巡查。若没有与特定工程程序相关的投诉，则不会主动派员巡查。

杜淦堃随后问及有关棚网安全和发泡胶封窗的投诉，容兆伦表示，两者与强制验楼小组有关，即另一名ICU代表古小平所领导的小组。他强调是内部分工，避免两个小组重复处理同一件事。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：何健勇

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