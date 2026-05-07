3月零售额按年增近13%至339亿元 谢邱安仪：增长由三大类别带动 电动车税惠尾班车引发赶购潮

本港3月零售业总销货价值的临时估计为339亿元，按年上升12.8%，连续11个月录得升幅。香港零售管理协会主席谢邱安仪表示，3月份升幅主要受汽车、电器及珠宝首饰等个别类别带动；至于刚过去的「五一黄金周」，传统游客区人流显著上升，惟受港人外游、北上消费及天气因素影响，本地市场表现好坏参半。

谢邱安仪今（5月7日）在电台节目形容数字符合预期。她指出，将1、2月份合并计算的增幅为11.8%，与3月份的12.8%相若，反映本港零售业目前维持「低双位数」的平稳增长。然而，她提醒市场不应忽略「低基数效应」，去年3月份的总销货价值仅约301亿元，处于相对谷底位置，因此按年比较容易呈现较大升幅。

3月份增长主要由三大类别带动

她分析各零售类别的表现时指出，3月份的增长主要由三大类别带动，且各有其个别原因，并非全面性的消费力反弹：汽车及汽车零件（按年升80.8%）： 主要由于电动车「首次登记税」宽减安排出现变动，引发市民于3月底前赶搭尾班车所致；电器及其他未分类产品(按年升30.1%)， 升势延续自去年9月推出的大型新型号电子产品，带动市场换机需求。

珠宝首饰、钟表及名贵礼物（按年升27.2%）： 谢邱安仪解释，该类别升幅完全由金价飙升带动。相比去年同期，金价已大幅上升约四成；换言之，虽然整体销售额上升27.2%，但实际卖出的黄金件数及交易量并未如以往多，纯粹是商品价值上升所致。

五一黄金周游客区人流显著上升

总结刚过去的「五一黄金周」表现，谢邱安仪表示，传统游客区如尖沙咀、旺角及铜锣湾的人流的确有显著上升。然而，并非所有商店及零售类别都能受惠。据受访会员数据显示，旅客消费主要集中在化妆品、珠宝首饰、个人护理及保健品等特定类别，相关商户在黄金周期间录得单至中双位数的营业额升幅；同时，商户是否推出大力度的推广优惠，亦直接影响其生意表现。

谢邱安仪指，反观本地市场，受制于本地市场的一些因素，表现则相对疲弱，好坏参半。她解释，五一长假期带动大量港人外游或北上消费，加上5月3日本港发出黄色暴雨警告信号，恶劣天气进一步打击本地市民外出消费的意欲，大部分受访会员均反映本地商场人流录得下跌。在本地客群为主的类别中，商户表现参半，部分商户凭借大力度推广优惠，成功提高顾客的平均单价，做到「不跌反升」或收窄跌幅；但亦有部分商户录得单位的跌幅。

不明朗因素下预计年底升幅或收窄

展望未来零售业前景，谢邱安仪抱持审慎态度。她指出，虽然金价等因素暂时支撑了部分零售数据，但相关升势已经开始收窄。加上全球宏观环境仍存在重大不明朗因素，如美伊战事，协会暂时未敢对下半年的零售表现作出任何预估。

她预期，除非未来数月有新的利好因素或动力出现，否则在没有重大变化及负面因素的影响下，本港零售业的增长步伐去到今年年底时，升幅可能会收窄。她期望香港经济持续向好，未来能有更多正面因素带动零售业继续向上。

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