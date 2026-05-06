电动车「一换一」告终｜运输署 : 共接13500宗尾班车申请 已处理当中85%

运输署表示，运输署今年3月接获约13 500宗电动车「一换一」计划的申请，较以往按月平均大幅增加超过3倍。署方已即时加派大量人手及延长工作时间，按收到申请的先后次序处理，并严谨核实申请，确保谨慎使用公帑。截至4月底，已处理当中约85%的申请，其余主要于3月下旬递交的申请预计将于本月中陆续完成处理。

署方强调，所有在3月31日或之前收到的合资格电动私家车首次登记申请（以运输署接获已填妥的申请表及所需文件日期为准），仍可享有首次登记税宽减。如申请获批，将交由本地注册分销商／注册进口者安排车辆进行首次登记手续。市民如有查询，可致电1823或运输署香港牌照事务处（2804 2637）。

运输署今年3月接获约13 500宗电动车「一换一」计划的申请，较以往按月平均大幅增加超过3倍。资料图片

运输署今年3月接获约13 500宗电动车「一换一」计划的申请，较以往按月平均大幅增加超过3倍。资料图片

运输署指截至4月底，已处理当中约85%的申请，其余主要于3月下旬递交的申请预计将于本月中陆续完成处理。资料图片