宏福苑听证会｜后楼梯生口、发泡胶封窗等工程风险 均属ICU管辖范围

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（6日）举行第22场听证会，亦是第四轮听证会的第1场会议。由房屋局独立审查组(Independent Checking Unit，简称ICU）高级屋宇保养测量师古小平作供。在听证会上，古小平承认后楼梯生口、发泡胶封窗、棚网是否存在风险等，ICU有其监管责任。而他早前的供词称发泡胶作临时工序不算违法，亦无防火性能要求。

代表委员会的资料大律师杜淦堃指古小平的供辞提及，负责注册检验人员（RI）责任包括确保建筑用料符合标准，但ICU与屋宇署同样不会核实或澄清物料问题，或定期了解物料是否合标准。而根据《建筑物(建造)规例》第16条，进行建筑工程或街道工程，须采用适当的建造方法及程序及采取适当的预防措施。他进一步提问，后楼梯生口、发泡胶封窗、棚网、被动消防装置是否合规，以及棚架所属的「ICU」（独立审查组）是否需要承担责任。

古小平承认，后楼梯生口、发泡胶封窗、棚网是否存在风险、被动消防装置是否合规、棚架会否造成危险，均属ICU管辖范围，相关事项须由ICU跟进及调查，之后才会转交屋宇署。

监督工程靠RI自律 ICU对其质素、可靠性及诚信无审查机制

至于宏福苑后楼梯开「生口」的问题，古小平指ICU无察觉，承认并无于后楼梯视察。古小平亦承认若无人投诉则不会作出，只靠「RI」（注册检验人员）自律及监督。被问到如何监察「RI」，古小平同意ICU对「RI」委任既无角色，也无审查，认为应由屋宇注册制度和市建局招标妥。

杜淦堃亦质疑，即使RI与承建商未有按规定执行监察，署方单靠审查文件根本无法发现 RI 「讲一套做一套」的情况，认为署方对RI的质素、可靠性及诚信并无审查机制。

古小平表示，本身制度有RI监察工程，业主聘RI监督。他承认，ICU无定期巡查，接获投诉「先做嘢」，依赖承建商及RI自律和监督 。

