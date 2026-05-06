男护士涉捉16岁女病人手摸阴茎 事主指被告露械「望住我」十数秒 事后称：希望无吓亲你

31岁男护士涉嫌前年4月值班期间在浸信会医院趁患病的女童熟睡时，将女童的手放在其阴茎上，及后更疑向女童除裤露械。男护士今早在九龙城裁判法院否认两项猥亵侵犯罪开审，女童在录影会面中形容，男护士的阴茎「好似肠仔咁」，另曾目睹男护士脱落裤子，并见到其黑色三角形内裤「无著好」，其阴茎露了出来，男护士随后向X表示「唔好意思，啱啱巡房嘅时候条裤有啲松，跌咗落嚟，希望无吓亲你」。

事主称遭被告捉手摸似「肠仔」的阳具

现年16岁的女童X在录影会面中透露，前年4月22日晚上因呕吐及肚痛，在香港浸信会医院的隔离病房留医。在凌晨时分（23日），被告在X熟睡之际，为X更换右手手带，X称期间被告「将我嘅手放系佢嘅性器官上面」，X感觉到「好似肠仔咁」，形容是硬及暖的。

惊见被告长裤掉落内裤无穿好露出生殖器

在同日晚上10时许，被告帮X掉弃呕吐袋及垃圾，惟当被告转身背对著X时，X见到「佢面裤跌紧落黎，见到佢嘅底裤」，被告及后转身面向X，X见到其裤子跌落至膝盖位置，X形容被告当时穿著黑色的三角形内裤，惟内裤「无著好，一边系歪咗，扯埋去另一边，由右边扯咗去左边，生殖器官放咗出嚟」，形容被告的阴茎当时「系直㗎」。

被告解释裤子松脱「希望无吓亲你」

X坦言，自己当时深感惊慌，立刻低头不敢直视被告，惟感觉到被告没有任何举动，X稍微望了被告一眼，发现被告「无即刻著返好条裤，仲企喺度望住我」，过了大概十几秒后，被告才穿好裤子，并向X表示若有不适可以按钟呼叫护士，被告便离开了病房，当时病房内没有其他人。X随即致电朋友透露事件，惟被告随后再度折返，向X表示「唔好意思，啱啱巡房嘅时候条裤有啲松，跌咗落嚟，希望无吓亲你」，X稍后向女护士及姨姨透露事件。

被告薛永康，被控于2024年4月23日在九龙塘窝打老道222号香港浸信会医院6楼B6号房近611号床猥亵侵犯另一人，即X；另于同日同地在另一情况下猥亵侵犯X。

案件编号：KCCC135/2026

法庭记者：黄巧儿