涉及动物交通意外急升 5年大升逾8倍 环境局：驾驶者如撞到指明动物必须停车

近月发生多宗与撞倒动物相关的交通意外，其中元朗区和荃湾区在一星期内先后有牛只被车撞倒，令社会关注动物安全和道路安全问题。过去五年涉及指明动物（即马、牛、驴、骡、绵羊、猪、山羊、猫和狗）的交通意外，由35宗上升至346宗，大幅上升幅度逾8倍。

环境及生态局局长谢展寰在立法会会议上以书面回复议员提问，指根据《道路交通条例》（第374章）（《条例》），驾驶者如撞到指明动物必须停车，目的是让受伤的动物能获得医疗救助，以及便利动物主人向涉事司机追讨赔偿。驾驶者须向警务人员或任何有合理理由提出要求的人士提供包括姓名和地址的个人资料；若因任何原因驾驶者未能提供该些资料，必须尽快并不迟于意外发生后24小时内就该交通事故报警。

谢展寰指，经咨询运输及物流局，根据警务处接获涉及动物的交通意外数字，过去五年，每涉及车辆撞倒动物的交通意外宗数，当中涉及《条例》下的指明动物，分别是2021年35宗、2022年144宗、2023年319宗、2024年314宗，及2025年346宗，升幅8.9倍。

死亡动物会运往环保署辖下设施处理

谢展寰表示，因交通意外死亡的动物，食物环境衞生署接获部门转介或市民报告后，会安排承办商到现场收集动物尸体，并运往环境保护署辖下设施处理。他指，政府一直密切留意《条例》的实施情况，数据显示大部分涉及交通意外的动物均属《条例》指明的动物；即使受伤的不是指明动物，渔护署接报后亦会按需要协助救援。政府现阶段无计划增加指明动物种类，并会适时检视《条例》的运作，致力在保护动物和道路使用者安全之间取得合适的平衡。

局方又指，现时根据《条例》发出的《道路使用者守则》已清晰提醒驾驶者，当看见前面或路旁有动物时，应缓慢行车，让出充足空间给牠们走动，并准备在有需要时停车。此外，运输署亦会在一些经常有动物出没的路段上，积极考虑竖立警告性交通标志，以提升驾驶者的警觉性。