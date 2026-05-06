马会支持港大设立基金教授席 推动企业可持续发展研究

为促进社会各界携手推动可持续发展，香港赛马会透过其慈善信托基金审批拨捐逾4亿2,600 万港元，支持香港大学成立及营运「香港大学赛马会环球企业可持续发展研究所」，同时支持研究所设立四个香港赛马会基金教授席，期望透过汇聚学术及社会各界力量，结合国际视野，回应本地需要，将研究成果转化为具前瞻性的政策建议与解决方案，协力构建更美好社会。

设立四个香港赛马会基金教授席

香港赛马会基金教授席铭谢礼于5月5日举行，出席的嘉宾包括香港赛马会董事袁国强、香港大学校长张翔、香港大学副校长（大学拓展）汪扬、香港大学经管学院院长蔡洪滨，以及三位香港赛马会基金教授席得主，包括：香港赛马会基金教授（经济学）何国俊、香港赛马会基金教授（会计学）黄智勇及香港赛马会基金教授（经济学）Uta Schönberg。

马会董事袁国强祝贺四位就职的杰出学者，包括因事未能出席的香港赛马会基金教授（金融及创业学）Roni Michaely ，并表示在教授们的支持下，香港大学赛马会环球企业可持续发展研究所将具备优越条件，发展成为世界级的知识枢纽，提供切实可行的方案，为香港、亚洲以至其他地区带来深远而实在的影响。

港赛马会董事袁国强（左）及香港大学校长张翔教授（右）主持香港赛马会基金教授席铭谢礼。

香港赛马会董事袁国强在香港赛马会基金教授席铭谢礼上致辞。

大合照。

马会多年来支持香港大学多个具前瞻性的项目，体现马会一直致力重视推动香港人才和高等教育发展，培育能够推动香港经济发展、维护国家繁荣的未来领袖。

港大赛马会环球企业可持续发展研究所有3核心范畴

「香港大学赛马会环球企业可持续发展研究所」旨在透过三大核心范畴，为香港、亚洲以至其他地区，建立一个汇聚全球智慧的环境、社会和管治（ESG）与可持续发展最佳实践枢纽。内容包括：

研究 — 设立四个香港赛马会基金教授席，汇聚经济学、金融、创业学、会计学等范畴的顶尖学者，整合跨学科知识与实践经验，让科研成果能够真正转化为可应用的方案。 交流 — 发布可持续发展指数、提供顾问及咨询服务，并举办会议、研讨会以及国际高峰论坛等，促进各界对话和合作。 教育 — 推出可持续发展的相关课程及跨学科项目等，培育更多具前瞻视野的可持续发展相关的专业人才。

一如其他由马会捐助的慈善项目，马会对「香港大学赛马会环球企业可持续发展研究所」的支持，有赖其独特的综合营运模式，把赛马及有节制体育博彩收入，转化成税款、慈善捐款及就业机会，贡献香港。

