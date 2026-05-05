港珠澳桥1400个跨境非商用私家车配额5.7起供申请 首设公开类别全民可抽

运输署宣布，共1,400个经港珠澳大桥往来港澳的香港跨境非商用私家车常规配额5月7日起接受申请，当中包括900个新增配额。并首次增设不设资格限制的「公开类别」，所有香港永久性居民及注册公司均可申请。

新增「公开类别」 香港永久居民及注册公司可申请

运输署（5月1日）宣布，为进一步善用港珠澳大桥及推动港澳便捷跨境通行，将开放共1,400个香港跨境非商用私家车常规配额（香港配额）予公众申请。除按一贯做法接受符合指定在澳门就业或从事商业活动的个人或公司分别申请「资格类别」下的个人或公司配额外，今次亦新设「公开类别」配额，即所有香港永久性居民及注册公司均可申请。

共1,400个经港珠澳大桥往来港澳的香港跨境非商用私家车常规配额5月7日起接受申请。添马台FB图片

各类配额详情如下：

个人配额：共500个，包括250个新增配额及250个重新发放的现有配额，供在澳门从事受薪工作或开设公司的香港永久性居民申请

公司配额：共500个，包括250个新增配额及250个重新发放的现有配额，供在港澳两地均有注册的公司，或在澳门有关连公司的香港注册公司申请

公开类别：共400个，所有香港永久性居民及在港注册的公司均可申请。

运输署发言人指，新增的「公开类别」将便利香港居民自驾往澳门工作、经商、探亲或旅游，以加强两地连系。

5月7日起接受申请 5月20日截止

合资格人士可于2026年5月7日上午9时起，至5月20日下午5时15分截止，透过香港政府一站通网页递交申请，其后将进行抽签。

署方提醒，每人或每间公司只能提交一份申请，而现时持有于2023年9月或之后发放配额的人士或公司，均不合资格申请。

获发配额的私家车预计最早可于2026年7月13日起，不限次数经大桥进出澳门市内，配额有效期直至2029年7月12日。

