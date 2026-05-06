《龙之九子》启德体育园腾飞 雕塑家任哲：由机场蜕变为国际体育文化娱乐新地标

开幕一年的启德体育园早前荣获《时代杂志》选为「2026年全球最佳胜地」，而坐落于中央广场的巨型装置艺术《龙之九子》，更成为整个园区的瞩目地标。负责设计及打造这个地标的著名雕塑家任哲表示，《龙之九子》并非静态作品，而是一座具有时间性与叙事性的艺术创作，由在园区开幕阶段，作品以「蛰伏」形态呈现，随着体育园全面启用，作品于园区开幕一年后进入第二阶段，进化为「龙腾飞升」的设计，并于今日正式开放，象征启德由昔日的机场，蜕变为国际体育及文化娱乐地标，标志着迈向新时代、新征程的重要布局。

九子多样性体现「和而不同」思想

任哲接受访问时表示，由构思《龙之九子》至完成，历时三年，包括资料搜集、造型推敲、现场勘测及最终安装等环节，而团队于初期亦曾作多次讨论，最终决定以龙为主轴，因中华民族又称为「龙的传人、炎黄子孙」，而启德位处于「九龙」，因此把「龙生九子」融入作品。

他指，中国传统文化有「龙生九子，各有所好」的意象，九子外貌、性情与能力各异，有喜好音乐、勇于冒险、善于沉思、力大无穷，甚至具备吞火避灾之能，体现古人「万物有灵、物尽其用」的造物哲学。九子的多样性，亦象征「和而不同」的思想，借喻香港运动员各擅所长、各司其职，却同为香港争光的重要力量，亦寓意不同背景的人团结一致，代表香港文化共融、灵活多变的特质及不断追求的精神。至于采用不锈钢材料打造，因钢材不仅具备防锈功能，也能更好地适应香港潮湿炎热的气候。

他续谓，《龙之九子》以分阶段方式呈现，第一阶段以「蛰伏」形态亮相，象征养精蓄锐、内敛聚势，为整体的艺术叙事揭开序幕，并为日后的升腾作铺陈；至第二阶段，随着体育园全面启用并屡获殊荣，作品进化为「龙腾飞升」的动态设计，龙首昂然上扬，寓意视野提升、气势绽放，寄予对园区及香港未来发展的美好冀盼。

任哲指，其作品融入「先藏后发、由地而起」的东方哲学，结合了处世智慧与万物发展的规律——厚积薄发、脚踏实地，最后显露光芒的过程，呼应「地气生发、龙腾四海」的文化意涵。其中龙王龙角以绿色为主，对应五行属木与东方意象，而东方之龙在古天文学中对应青龙七宿，象征太阳升起的生命力，进一步强化作品与自然、时序及城市节奏的连结。

冀成香港这代人共同记忆

被问到作品设计是否与风水论有关，任哲称，这取决于不同人的解读，良好的风水能让人们感到舒适与亲切的环境，自己创作过程中确实融入不少中国古代文化元素，透过龙的造型、排列和象征意义，展现中国文化深度，以正向理念塑造和谐氛围。

关于本地、内地及海外旅客对龙的象征理解不同，任哲表示，艺术家有自己的想法，同时观众也会有不同角度的解读，「就像一本小说，100个人有100个哈姆雷特」。他认为只要创作初衷正向，观众自然会有良好感受，亦不希望作品只有单一解读，只要观众观赏后感觉愉悦便已足够。

他指，启德体育园已成为亚洲以至全球关注的地标，盼作品能为场地加分，并伴随市民一同成长，成为这一代人的共同记忆。他透露，第三阶段计划在龙口加入龙珠设计，并会选择在体育园的重要时间节点推出。

记者：蔡思宇

摄影：苏正谦