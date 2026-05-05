惩教木棍捅羁留者肛门案  高级惩教主任指两涉案惩教助理均没报告事件

时任二级惩教助理3年前在壁屋惩教所连同其他羁留人士捅伤还柙青年肛门，其上司及3名羁留人士否认伤人等罪受审。事主早前供称在圣诞节翌日在活动室玩游戏时，误将爽身粉撒在二级惩教助理身上，遭对方用地拖棍捅入肛门受重伤。时任壁屋惩教所高级惩教主任今（5月5日）早上于区域法院交代案发后2名惩教助理均没有报告事主情况，自己看到事主当晚送往院所医院时，对方称「好痛，屙唔到屎屙唔到尿」。

时任壁屋惩教所高级惩教主任朱英泰交代被告中，一级惩教助理郭绍辉乃二级惩教助理谭力翀的直属上司，2人有从属关系，日常一般由二级惩教助理担任较多前线工作，由一级惩教助理督导，惟具体事务没有详细分工。事主赵俙迪早前供称在圣诞节翌日在活动室玩游戏时，误将爽身粉撒在二级惩教助理谭力翀身上，遭对方带到活动室外楼梯间，用地拖棍捅入肛门受重伤。朱英泰指还柙人士不得在活动室玩弄爽身粉，当日自己下午上班，约2小时巡查1次，下午2时半巡查时看到郭绍辉及谭力翀2人，当时活动室没有锁上，郭绍辉站在门边看管，谭力翀则在活动室内，正向犯人说话，自己没有深究随即离去。

朱英泰续指约2小时后巡查时活动室内正在派发晚餐，郭绍辉另带同犯人前往领取非政府组织提供的圣诞礼物；最后1次巡查时没有看见事主。朱英泰下班后逗留在壁屋惩教所休息，晚上9时半接到控制室来电指有在囚人士感到不适，需要自己协助转送院所医院。事主送到地下病床，朱英泰看到事主时，事主称「好痛，屙唔到屎屙唔到尿」。朱英泰指事主其后放尿后情况好转，能够起身下床走动，自己遂离开下班，期间未曾见过郭绍辉及谭力翀2人。朱英泰交代案发后郭绍辉及谭力翀2人均没有报告事主情况，事主翌日被按排外出求诊送往急症室。

受审被告依次为55岁退休一级惩教助理郭绍辉，以及3名羁留人士19岁李梓睿、19岁李宇轩及20岁林承蔚。郭绍辉否认藉公职作出不当行为罪，指其于2023年12月26日与2024年1月17日之间，无合理辩解或理由，故意作失当行为，即未能执行作为部门主管的职责及未能举报惩教署二级惩教助理谭力翀袭击事主赵俙迪。

余下3名被告否认有意图而造成身体受严重伤害罪，指其于2023年12月26日，在壁屋惩教所B座1楼B3-A活动室外楼梯，意图使事主赵俙迪身体受严重伤害，而非法及恶意伤害赵。

同案33岁时任二级惩教助理谭力翀及20岁羁留人士何力桓日前承认有意图而造成身体受严重伤害罪，谭力翀另承认串谋作出倾向并意图妨碍司法公正的作为罪。

案件编号：DCCC1096/2024

法庭记者：陈子豪

