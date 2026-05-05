政府拟修例规管夹公仔机及网吧 议员指发牌制度可有效保障玩家

政府拟修例规管夹公仔机、弹珠机店及网吧。立法会民政事务委员会主席邓家彪今日（5日）早上在电台节目中表示，近年越来越多人经营夹公仔机及弹珠机，而过去都有做戒赌服务的机构看到，有人玩这些机成瘾，认为纳入发牌制度可有效保障玩家。

执行细节可以再讨论

邓家彪赞成修例规管，纳入一个正式的发牌制度，划清楚界线，避免出现如派彩奖品价值过高等情况。他举例有些夹公仔机内放置的礼物价格高，市民可以用骰子去赌等，警方曾以非法赌博捣破部分变种夹公仔机，同时弹珠机沉迷风险更高，当局将这些装置纳入规管，有问题时可找到责任的源头，执行的细节可以再讨论，但必先要有牌照可领取。

他指，若纳入「有奖娱乐游戏牌照」，每局中奖游戏不得付逾5元，奖品的话，以现金计不得逾300元等，用这些框架，可保障玩家免于参与非法赌博活动。

立法会议员郑泳舜在同一节目表示，同意政府修例方向，指曾接获市民反映，有小朋友玩夹公仔机及弹珠机时有沉迷的情况，认同推动规管可保障市民，不想看到玩游戏变成沉迷。他更关注，有些夹公仔机的夹太过松，又或礼物出口太窄，怀疑有欺诈成份，要再看细节上如何去规范。

部分网吧暗地转型提供住宿服务

至于政府拟将网吧纳《游戏机中心条例》或等同电竞场地，不得提供住宿。邓家彪直指，这是针对网吧近来为旅客，提供过夜住宿服务而作出的应对方案，又称纵使政府于20多年已推出自愿守则规管网吧，现在或已不合时宜，需要为其度身订造规管的方案。

郑泳舜表示，网吧的功能已从过去单纯的收发电邮、上网，演变成以网络游戏为主的娱乐场所，更令人忧虑的是，在缺乏正式规管下，部分网吧已「暗地里转型」，提供通宵住宿服务，对使用者构成极大的安全风险。而政府没有相关条例，一直是依靠自愿性守则去规管，形容情况是非常不理想。

建议考虑在牌照中加入特定条件

他建议，可考虑在牌照中加入「不可以提供住宿服务」等特定条件。如此一来，执法人员巡查时，一旦发现场内设有床、枕头、淋浴设施等，便可判定其违反牌照条件，从而有效杜绝网吧变相经营留宿服务的乱象。

郑泳舜又指，政府提出的两个规管方案，其核心差异在于规管的严谨程度，建议方案之一纳入《游戏机中心条例》规管会较为严格，例如身穿校服不能进入，严格划分成人场与儿童场；但若纳入为「电竞场地」，相关的年龄要求会没那么严谨。

记者：郭咏欣

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