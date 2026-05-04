「枪王」何孟强认迷你仓管有胡椒喷罐 否认管有手枪及长枪开审

曾指导电影枪战场面及在射击比赛获奖、人称「枪王」的何孟强，涉嫌于2020年4月在迷你仓无牌管有手枪及胡椒喷雾等。「枪王」今早在区域法院承认无牌管有枪械罪，但否认无牌管有枪械弹药罪开审。认罪案情指，警方在案发现场搜获6个金属喷罐，包装纸上印有「胡椒喷雾」、「只需一喷就能击倒攻击者」、「强烈地催泪及失去方向感」等字句，惟被告没有任何枪械的管有权牌照及经营人牌照。开案陈词透露，被告涉嫌管有长枪及枪弹壳等，被告在警诫下指，长枪是用作装饰用途。

承认管有6个胡椒喷罐

67岁被告何孟强，被控无牌管有枪械弹药及无牌管有枪械罪。控罪指，他于2020年4月20日，在香港新界沙田山尾街环球工业中心6楼某室，没有枪械及弹药的管有权牌照及枪械及弹药的经营人牌照而管有枪械及弹药，即一枝长枪连膛口装置、手枪、及两枚枪弹壳；另于同日同地没有枪械的管有权牌照及枪械的经营人牌照而管有枪械，即6个喷罐。

无牌管有枪械罪案情指，案发当日下午约5时，警方进入案发现场进行搜查时，在单位内发现属于被告的6个金属喷罐，包装纸上印有「胡椒喷雾」、「胡椒凝胶」、「只需一喷就能击倒攻击者」、「胡椒喷雾水柱」、「强劲及辛辣」、「强烈地催泪及失去方向感」、「极强制止能力」、「旨在蒙蔽攻击者」、「最强效的配方」等字句，惟被告没有任何枪械的管有权牌照及经营人牌照。被告被捕后警诫指，他于2016年购入涉案单位，是单位锁匙的唯一持有人。经检验6个金属喷罐后，发现若将喷罐的按钮向下压时，会释出有毒化学液体，包括2-氯乙醯苯、辣椒碱及二氢辣椒碱等，并会引致软黏膜组织出现灼痛感。

被指于单位内藏有长枪与手枪

开案陈词指，案发时被告没有任何枪械及弹药的管有权牌照或经营人牌照。警方搜查单位时，发现一支长枪连膛口装置、插在长枪内的弹匣、15枚枪弹壳、手枪及插在手枪内的弹匣。被告在警诫下指，该长枪是用作装饰用途。经火器及弹药法证检验后，确认长枪及手枪是经过改装过的，由一根光膛枪管组成，部分被金属嵌入物堵塞，枪栓的撞针孔被封闭，而撞针则被缩短，但操作性能测试显示上弹、进膛、锁定、退壳、抛壳和击发功能正常，能成功进行试射，而长枪膛口装置则能减少发射时产生的火光。枪弹壳中的13枚弹壳是假弹。

案件编号：DCCC34/2024

法庭记者：黄巧儿